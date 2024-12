Albon geeft toe: Veel Williams-crashes in 2024 "coureursfouten"

Williams-coureur Alexander Albon heeft toegegeven dat een aanzienlijk deel van de vele crashes van het team in 2024 simpelweg coureursfouten waren. Williams reed miljoenen aan schade gedurende het seizoen, met als hoogtepunt de Grand Prix van Brazilië. Alleen in dat weekend werd er meer dan twee miljoen euro aan schade gereden aan de FW46 door Albon en Franco Colapinto.

Naast de officiële kampioenschappen wordt er ook het 'Destructors' Championship' gepeild, de hoeveelheid schade die elke coureur veroorzaakt in een seizoen. Volgens dit klassement was Sergio Pérez de meest destructieve coureur in 2024, met ongeveer 4.7 miljoen euro aan reparatiekosten, maar Albon zit hier vlak achter op 4.5 miljoen. Drie van de top zes coureurs in zijn van Williams; Logan Sargeant kostte zijn team 2.9 miljoen euro in de veertien weekenden die hij reed, en zijn vervanger Colapinto overtrof dit nog. De jonge Argentijn was goed voor 3.3 miljoen euro aan schade. In totaal werd er dus bijna elf miljoen euro uitgegeven door Williams aan reparaties - dit is meer dan twee keer zo veel dan welk ander team dan ook - waardoor ook teambaas James Vowles toegaf aan het einde van het seizoen dat de ploeg zich dit niet kon veroorloven binnen de welbekende budget cap.

Coureursfouten en technische problemen

Een van de redenen voor de vele crashes, en hoeveel schade er wordt aangericht, is het gebruik van metalen onderdelen in plaats van koolstofvezel. Metaal is niet alleen zwaarder, maar absorbeert de kracht van een ongeluk minder, waardoor er meer schade wordt veroorzaakt. Ook verstoort het veranderen van materialen, met een hoger gewicht op bepaalde plekken als gevolg, de balans van de auto. "Er is een mix aan coureursfouten en een mix aan problemen", vertelt Albon tegenover Motorsport.com over de vele crashes van Williams. "Ik zou het geen problemen rondom de auto noemen, maar in Brazilië waren er zaken die vanuit een technisch oogpunt op coureursproblemen duiden, maar dat was niet echt het geval. We hebben gewoon wat gebieden aangepakt die erg moeilijk waren."

Kapotte kuipen

In het laatste stadium van het seizoen maakten Albon en Colapinto het wel heel bont met hun vele crashes, maar de 28-jarige coureur herinnert dat er tijdens het hele seizoen al technische problemen waren in Grove. "We hadden samen beter werk kunnen leveren en ik denk dat we in staat zouden zijn geweest om dit te voorkomen. Zelfs als je al naar het begin van het jaar kijkt: we gingen toen door behoorlijk wat kuipen heen. In Melbourne één, in Suzuka ook. Maar als je ernaar kijkt, dan valt een deel van dat probleem binnen het gewicht. We hadden enkele onderdelen op de auto die van metaal waren in plaats van koolstofvezel. Dat veroorzaakte enkele kapotte kuipen."

