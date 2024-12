Alpine-adviseur Flavio Briatore heeft Jack Doohan en Pierre Gasly voor het ingaan van 2025 al op scherp gezet. De excentrieke Italiaan heeft gezegd dat beide coureurs moeten gaan presteren voor het team, en dat het voor geen van beiden gegarandeerd is dat ze het seizoen afmaken als de resultaten ondermaats zijn.

Gasly nam Alpine in 2024 op sleeptouw. De Fransman stond samen met team- en landgenoot Esteban Ocon op het podium in Brazilië achter Max Verstappen, maar de voormalig Red Bull-coureur scoorde bijna twee keer zo veel punten als Ocon over het hele seizoen. Ocon heeft inmiddels de overstap gemaakt naar Haas, waar hij rookie Ollie Bearman zal vergezellen, terwijl Gasly een andere rookie als teamgenoot krijgt; Jack Doohan. Doohan mocht al invallen voor de vertrekkende Ocon tijdens het laatste Grand Prix-weekend van 2024, en reed de race in Abu Dhabi om zijn debuut uit de weg te hebben voor de aanvang van het nieuwe seizoen, dat begint in het thuisland van de 21-jarige Australiër.

De enige zekerheid is de dood

Ondanks zijn puike prestaties, lijkt Gasly niet veel krediet te hebben opgebouwd in Enstone, of in ieder geval bij Briatore. Doohan zal ook weinig marge krijgen, ondanks dat hij nieuw is in de sport. “Het enige dat zeker is, is de dood," waarschuwde Briatore tegenover Le Parisien. "We beginnen het seizoen met Pierre Gasly en Jack Doohan. Daarna zien we wel tijdens het seizoen. Ik moet het team in staat stellen om resultaten te boeken. De coureurs zijn verantwoordelijk voor het werk van ongeveer duizend mensen achter hen. Al die mensen werken voor slechts twee personen. Als een coureur geen resultaten levert, geen vooruitgang boekt, wordt hij vervangen”.

Net als Benetton dertig jaar geleden

Briatore wist bij Benetton, en later bij Renault, meerdere kampioenschappen te winnen, maar is meer dan een decennium weggeweest uit de sport voor zijn terugkeer eerder dit jaar in de vorm van een adviseur. Toch is hij erg ambitieus. “Ik kwam aan in juni, toen de ploeg nog maar twee punten had en ik begon dingen op hun plaats te zetten, zoals ik dertig jaar geleden deed bij Benetton. Het is waar dat de F1 er in die tijd op vooruit is gegaan, het gaat naar veel meer plaatsen, de markt is groter - maar de competitie tussen de teams is hetzelfde. Wat mij prikkelt is niet om de wereld rond te gaan, maar om mijn team kampioenschappen te zien winnen."

