Als het aan deze Red Bull-juniorrijder ligt, dan neemt hij over anderhalf jaar deel aan de Formule 1. De coureur die 'de opvolger van Max Verstappen' wordt genoemd, kwam met een waarschuwing aan het adres van Lando Norris.

Het gaat om Arvid Lindblad, de 17-jarige Brit uit het opleidingsprogramma van de energiedrankfabrikant. Hij sleepte titels in het karten binnen op Brits en Europees niveau. Hij stapte in de Italiaanse Formule 4 direct na zijn vijftiende verjaardag. In 2023 zou hij het hele seizoen zijn. Lindblad begon erg sterk met 6 overwinningen in de eerste 12 races, totdat hij niet meer op het podium belandde en het kampioenschap uit handen gaf. Dit jaar vonden we hem in de FIA Formule 3, waar eigenlijk hetzelfde gebeurde. De jongen uit Surrey zat middenin de strijd om het kampioenschap, totdat hij de laatste drie weekenden 0 punten scoorde.

Lindblad komt Norris tegen in Italië

Desondanks is Helmut Marko groot fan van Lindblad. "Het is een groot genoegen en het doet me veel plezier om met Max te werken, maar Max zal niet voor altijd racen. Zeker niet zo lang als Alonso of Hamilton", vertelde de Red Bull-hoofdadviseur bij de Inside Line F1 Podcast. "En het doel van het juniorteam is om nieuwe talenten te vinden. En we zijn niet opzoek naar een nieuwe Max. We zijn opzoek naar een nieuwe kampioen. Ik denk dat de volgende die veelbelovend is, Arvid Lindblad is. En in zijn eerste jaar, of altijd in de Formule 4, zelfs als hij het kampioenschap niet won, en datzelfde geldt voor F3, waar hij de titel had kunnen pakken, maar omstandigheden en dergelijke... Maar wat hem uitmuntend maakt, is zijn pure snelheid. In een van de Formule 3-races [op Silverstone] haalde hij in één ronde, ik weet het niet, tien of veertien andere coureurs in. Hij won vanaf de laatste plek in lastige omstandigheden, toen weer nat, toen weer droog."

Lindblad zal in 2025 meedoen aan de Formula Regional Oceania Championship om extra superlicentiepunten te pakken, zodat hij mogelijk de rol van F1-reservecoureur op zich kan nemen. Tevens is hij al bevestigd bij Campos Racing voor het volledige seizoen in de FIA Formule 2. Maar het was in 2021 al dat de 'opvolger van Verstappen' een waarschuwing uitdeelde aan niemand minder dan Norris, de rivaal van Verstappen zelf dit jaar.

Norris was in september 2021 op Adria Raceway voor de lancering van zijn eigen LN Racing Kart, die werd geproduceerd in samenwerking met OTK. Lindblad was daar toendertijd voor de WSK Open Cup, waar hij uiteindelijk derde werd in de OK-klasse. De zelfverzekerde Lindblad waarschuwde zijn landgenoot: "Ik zie je over vijf jaar." Gaan we hem dus in 2026 al in de Formule 1 zien, in een Red Bull of de VCARB, strijdend tegen Norris? Als het aan hem en wellicht Marko ligt...

