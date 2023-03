Jeen Grievink

Fernando Alonso leek tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië zijn 100ste podiumplek uit zijn carrière veilig te stellen, maar niets bleek minder waar. Na de podiumceremonie kreeg hij te horen dat de FIA hem een extra tijdstraf had opgelegd, waardoor hij terugviel naar plek vier.

Alonso zat er wederom goed bij dit weekend in Djedda. In zijn Aston Martin kwam hij weliswaar iets te kort om het de beide Red Bull's moeilijk te maken, maar het team slaagde er wel in om - wederom - Ferrari en Mercedes af te troeven. Alonso leek een podiumplek in de wacht te slepen, maar kort na de podiumceremonie kwam het nieuws naar buiten dat de autosportbond hem nog een extra straf had opgelegd. De FIA is van mening dat de eerste tijdstraf, die Alonso kreeg voor het onjuist positioneren bij de start, niet goed is ingelost. Hierdoor kreeg hij nogmaals een tien seconden straf, waardoor hij terugviel tot achter George Russell op plek vier.

Aston Martin heeft Ferrari en Mercedes in houdgreep

Alonso finishte zodoende als vierde, maar liet zijn humeur niet verpesten. Hij is uitermate tevreden met de auto en is blij dat het team wederom Ferrari en Mercedes voor wist te blijven. "Het gevoel in de auto is heel goed, we hebben Mercedes en Ferrari onder controle", zo sprak hij na afloop bij de pers. "We zijn de tweede beste auto op de grid." Hoewel Alonso niet van streek lijkt door de extra straf van de FIA, vindt hij het wel "vreemd" hoe de wedstrijdleiding te werk is gegaan. Alonso snapt niet dat de stewards meer dan 30 ronden nodig hadden om te bepalen dat hij nog een straf zou krijgen.

FIA heeft "geen goed werk geleverd"

"Ik wist niet van de straf, het is vreemd dat ze er 30 ronden over deden om dat te beslissen. Ze stuurden mij naar het podium, inclusief de hele ceremonie. Ze hebben geen goed werk geleverd", zo foetert de tweevoudig wereldkampioen, die verder vooral positief wil blijven. "De auto is een luxe om mee te rijden", aldus de Spanjaard.