Zondag 19 maart 2023 19:34 - Laatste update: 19:55

Fernando Alonso heeft wederom - achter de beide Red Bull's - een podiumplaats in de wacht gesleept voor het Formule 1-team van Aston Martin. De Spanjaard finishte tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië als derde. Na afloop was hij meer dan tevreden.

Alonso begon de race op het Jeddah Corniche Circuit vanaf de tweede positie en kende een goede start. De tweevoudig wereldkampioen wist polesitter Sergio Pérez in de eerste bocht te passeren. Alonso kon het tempo echter niet volhouden en moest zich uiteindelijk weer gewonnen geven. Ditzelfde moest hij later nog een keer doen bij de aanstormende Max Verstappen. Daarna kwam hij niet meer in de problemen. Althans, dat dacht hij. Aan het einde werd het nog even spannend of hij nog een vijf seconden tijdstraf zou krijgen. Uiteindelijk finishte Alonso gewoon als derde en dat voelde voor hem als een overwinning.

Alonso in de wolken na wederom podium

"Wat een start van het seizoen. Dit had je niet kunnen bedenken", zo zei hij met een grote lach op z'n gezicht bij de gridinterviews. "Deze lui (van Aston Martin, red.) hebben een fantastische auto gebouwd en ook de strategie tijdens de race was goed." Waarom hij een tijdstraf kreeg voor het verkeerd positioneren bij de start, weet Alonso nog niet. "Ik moet het terugkijken, maar ik maakte een fout. Ik kreeg daardoor een vijf seconden tijdstraf, dus moest ik maar wat harder gaan rijden", zo knipoogt de tweevoudig wereldkampioen.

Red Bull Racing "buiten bereik" volgens Alonso

Red Bull Racing was de gehele wedstrijd buiten bereik, maar daar zal Alonso vanavond niet minder om slapen. Hij blijft gewoon pushen en is blij met ieder podium dat hij binnen kan slepen voor het team. "Die jongens (van Aston Martin, red.) geven mijn kracht, ik pushte het hele weekend door. Red Bull is buiten bereik, maar ik genoot van de race", zo besluit hij uiterst tevreden.

UPDATE 19:52: Alonso verliest podiumplek na extra tijdstraf

Alonso heeft zijn derde plek moeten inleveren aan George Russell. De Spanjaard heeft zijn vijf seconden tijdstraf niet goed ingelost tijdens de wedstrijd, zo oordeelde de FIA. Hierdoor kreeg hij een extra tijdstraf van tien seconden. Hierdoor valt hij terug tot achter Russell.