Dr. Helmut Marko bevestigt dat Yuki Tsunoda op pure snelheid misschien wel de betere was, ten opzichte van Liam Lawson. Toch heeft de leiding van het team voor de Kiwi gekozen, om komend seizoen de kleuren van Red Bull Racing naast Max Verstappen te verdedigen.

Al voordat het 2024-seizoen begon, werd duidelijk dat het zitje van Sergio Pérez bij het topteam te grabbel stond. Dat had alles te maken met de vorm van 'Checo' in de tweede helft van het 2023-seizoen, wat na de race in China in 2024 werd voortgezet. Tsunoda zit al sinds 2021 bij het opleidingsteam van Red Bull Racing en de verwachting was dat hij naar voren zou worden geschoven, bij een vertrek van de Mexicaan. Toch gebeurde dat niet en zal Lawson zijn opwachting maken voor het topteam.

Tsunoda heeft de snelheid, maar niet de consistentie

Volgens de adviseur van Red Bull Racing is niet alleen de snelheid in het voordeel van de Japanner, ook heeft Tsunoda al de nodige ervaring achter de kiezen. "Tsunoda is op dit moment zeker de snelste van de twee qua snelheid. Maar hij heeft niet de nodige consistentie en blijft fouten maken", zo wijst Marko bij Sport.de naar de afknapper van Tsunoda. In de beginjaren van Tsunoda in de Formule 1 stond het opvliegende karakter van de Japanner ter discussie en hoewel dat inmiddels is afgelakt, vormt het nog steeds een probleem. "Daarnaast zijn er zijn woede-uitbarstingen, die aanzienlijk beter zijn geworden, maar een factor blijven. Dan verliest hij de controle."

Emotionele problemen als Tsunoda Verstappen niet kan verslaan

Met dat in zijn gedachten, voorziet Marko problemen bij Tsunoda als hij bij Red Bull wordt verslagen door Verstappen. "Wij geloven dat het emotioneel grote problemen zou veroorzaken als Tsunoda, die naast Max (Verstappen) staat, beseft dat hij hem niet kan verslaan, misschien niet eens in de buurt komt en het niet gaat zoals hij zich had voorgesteld", zo verklaart Marko. Ook ziet hij dat Lawson relatief weinig ervaring heeft, maar wijst de Oostenrijker naar de rek die aanwezig is bij de Nieuw-Zeelander.

