Yuki Tsunoda zal voor een vijfde achtereenvolgende F1-seizoen blijven waar hij zit: bij VCARB, het zusterteam van Red Bull Racing. Naar verluidt sprak hij met drie andere teams voor een stoeltje voor 2025, maar hij zou niet hebben mogen vertrekken van de energiedrankfabrikant.

We weten eindelijk hoe de Formule 1-grid er volgend jaar uitziet nu we de stoelendans van Red Bull achter ons hebben. Max Verstappen heeft gepraat met Mercedes en Toto Wolff, maar voorlopig blijft hij zijn huidige contract uitzitten. Sergio Pérez was vier jaar lang de ploegmaat van de Limburger. Hij hielp Verstappen met het winnen van het rijderskampioenschap van 2021 en Red Bull met de constructeurstitels van 2022 en 2023. Afgelopen seizoen zakte Red Bull echter terug achter McLaren en Ferrari, omdat 'Checo' niet meer in de buurt van het podium kwam. Dus heeft het Oostenrijkse team besloten dat de tijd erop zit voor Pérez. De strijd om het zitje naast Verstappen ging tussen Liam Lawson en Tsunoda.

Alpine, Haas en Sauber

Een dag nadat bekend werd gemaakt dat 'Checo' zijn koffers mocht pakken, kondigde Red Bull aan dat Lawson diens opvolger wordt, ondanks dat de Nieuw-Zeelander nog maar elf Grands Prix heeft verreden en Tsunoda vier volle seizoenen heeft gedaan. Het management van het Japanse talent zou allang hebben geweten dat de kans klein was dat Tsunoda de promotie van VCARB naar RBR zou krijgen.

Volgens Autosport Web sprak het management van Tsunoda begin 2024, voordat zijn verlenging voor 2025 in juni werd aangekondigd, met drie verschillende teams: Alpine, Haas en Sauber. Ieder zou hem zelfs een contract voor de lange termijn hebben aangeboden. Helaas voor Tsunoda weigerde Red Bull hem te laten vertrekken en dus werd hij afgelopen juni al aangekondigd bij VCARB voor 2025. Niemand zal straks meer races voor het Red Bull-zusterteam hebben gereden dan hij.

Alpine koos er op hun beurt voor om reservecoureur Jack Doohan de promotie te geven als opvolger van Esteban Ocon. De Australiër wordt de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly. Ocon is naar Haas verhuisd en zal samen met Ollie Bearman de strijd aangaan in het middenveld. Bearman en Ocon vervangen Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. Hülkenberg keert terug bij Sauber, wat over niet al te lange tijd wordt overgenomen door Audi, en wordt vergezeld door debutant Gabriel Bortoleto.

