Jacques Villeneuve, voormalig F1-coureur en wereldkampioen, voorziet nu al problemen binnen Red Bull Racing door de komst van de 'arrogante' Liam Lawson als teamgenoot van Max Verstappen.

Wat gaat volgens Villeneuve, die sprak met Express, de invloed zijn van Lawson bij Red Bull als het gaat om de verhoudingen? "Het is nog te vroeg om te zeggen [of hij Verstappen kan uitdagen]. We hebben coureurs gezien die naar het hoofdteam overstapten en snel opgebrand raakten. Tot nu toe is Lawson snel geweest." Villeneuve is echter al meteen geen fan van Lawson en voorziet nu al problemen binnen Red Bull. "Zijn houding is heel vreemd. Hij is erg arrogant voor iemand met zo weinig ervaring. We zullen zien hoe die houding werkt bij Max en binnen het team. Als Lawson snel is en Max onder druk zet, zal er wrijving ontstaan."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen zag 'idioten' relatie met Norris op het spel zetten: 'Altijd iets te klagen'

Villeneuve wil wrijving zien tussen teamgenoten

Toch stelt Villeneuve ook dat het niet goed zou zijn er als er geen wrijving onstaat. "Als er geen wrijving is, zijn er geen winnaars. Niemand vindt het leuk als er een jonge coureur in het team komt die je onder druk zet. Het zorgt er of voor dat je sneller gaat rijden of dat je je speelgoed uit de kinderwagen gooit. Nieuw-Zeeland is geen land dat veel waarde toevoegt aan de F1 of dat sponsoren heeft. Dat hebben ze niet overwogen. Ze willen gewoon de beste coureurs."

Gerelateerd