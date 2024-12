Max Verstappen heeft zicht gericht tot de 'idioten' die zich nogal fel hebben uitgesproken over de duels tussen de viervoudig wereldkampioen en McLaren-coureur Lando Norris.

Norris en Verstappen zijn al jaren buiten de baan goede vrienden van elkaar en kwamen elkaar eigenlijk in hun eerste periode in F1 niet tegen op de baan, vooral omdat Red Bull zo sterk was en McLaren het vooral achter de groep beste teams moest doen met de kruimeltjes. Dit veranderde in 2024, toen Norris voor het eerst races kon winnen en uiteindelijk tweede werd in het kampioenschap. Het duel en uiteindelijke botsing in Oostenrijk, bleek de climax te zijn. De twee konden elkaar daarna even niet luchten of zien. In de Verenigde Staten en Mexico waren er ook nog felle duels die in een paar penalty's voor Verstappen resulteerde, maar ook daarna zouden de gemoederen tussen de twee vrij snel bedaren. Zeker toen duidelijk werd dat Norris geen kampioen ging worden en Verstappen wel.

Verstappen bespreekt relatie met Norris

In de podcast Talking Bulls blikt Verstappen nog eens terug op het seizoen 2024 en dus ook de duels met Norris. Er werden veel vragen gesteld over de impact van die duels en incidenten op hun relatie en zo'n beetje elke analist en teambaas had er wel wat over te zeggen, net zoals heel veel fans op social media. Verstappen zelf is vrij duidelijk over de laatste groep: "Er zijn zoveel idioten op dat platform, die altijd iets te zeggen of te klagen hebben. Weet je, er zijn ook positieve mensen, maar er zijn ook echte idioten. Het is beter om dat allemaal te negeren. Lando en ik kunnen heel goed met elkaar door een deur. Natuurlijk werd het op de baan gespannen, maar buiten de baan zou dat niet uit moeten maken."

Verstappen over duels met Norris

Vervolgens gaat Verstappen wel wat verder in op de duels op de baan in 2024. "We proberen natuurlijk altijd het beste te doen op het circuit, om het best mogelijke resultaat te behalen, en we strijden voor het wereldkampioenschap. Dus ik denk dat het normaal is dat dit soort dingen gebeuren. Maar ja, het is goed tussen ons."

