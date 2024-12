Arvid Lindblad zal aankomende januari en februari uitkomen in het Formula Regional Oceania Championship, wat we vroeger kenden als de Toyota Racing Series. Red Bull stuurt hun juniorrijder naar Nieuw-Zeeland om daar extra superlicentiepunten te verzamelen.

De Formule Regional-klasse in Oceanië is niet alleen een prestigieus kampioenschap onder de Nieuw-Zeelanders, maar ook de ideale kans voor Europese coureurs om tijdens de winterstop superlicentiepunten te pakken. Onder andere Lance Stroll, Lando Norris en Liam Lawson zijn voormalig kampioenen. De kalender bestaat uit vijf weekenden met ieder drie races op Taupō, Hampton Downs, Manfeild, Teretonga Park en Highlands Motorsport Park. De seizoensfinale op het circuit van Highlands telt als de Grand Prix van Nieuw-Zeeland, wat samen met de Macau Grand Prix de enige overgebleven nationale Grands Prix zijn die niet op de F1-kalender staan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull heeft vervanger voor Max Verstappen gevonden

Voorbereiding op F2 en mogelijk F1

Lindblad zal uitkomen voor M2 Competition, het team waar acht van de laatste negen kampioenen voor reden. "Ik kijk er heel erg naar uit om deel te nemen aan de FR Oceania Championship met M2 Competition. Het team is ongelooflijk succesvol geweest in het verleden door vele van de recente titels te winnen, dus er is geen beter team om bij te zitten", vertelde de 17-jarige Brit bij Toyota New Zealand. "Het zal mijn eerste keer in Nieuw-Zeeland zijn, dus alle circuits zijn nieuw, maar ik kijk uit naar de uitdaging van deze fantastische circuits. Het kampioenschap is erg succesvol geweest met een boel coureurs die de Formule 1 hebben gehaald en dus zal het een geweldige voorbereiding zijn op de FIA Formule 2 dit jaar. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Omdat hij wat punten mist op zijn superlicentie, kan Lindblad nu nog niet de rol van reservecoureur aannemen in de Formule 1, mocht dat nodig zijn, en dus stuurt Red Bull hem naar dit kampioenschap. Lindblad, die door hoofdadviseur Helmut Marko is getipt als de mogelijke opvolger van Max Verstappen, lijkt momenteel 32 superlicentiepunten te hebben: 2 uit het karten, 3 uit de Formule 4 in het Midden-Oosten, 7 uit de Italiaanse Formule 4, 5 uit het Euro 4-kampioenschap en 15 uit de FIA Formule 3. Een top vier-plek in de Formula Regional Oceania is genoeg om op 40 punten te komen en dan kan hij zijn superlicentie aanvragen.

© Toyota Gazoo Racing New Zealand

Gerelateerd