Helmut Marko gaat ervanuit dat Max Verstappen niet zo lang doorgaat in de Formule 1 als Fernando Alonso en Lewis Hamilton. De hoofdadviseur van Red Bull heeft echter al een opvolger gevonden voor de viervoudig wereldkampioen. Arvid Lindblad heeft indruk gemaakt op Marko.

Lindblad werd kampioen in de kartsport op Brits niveau in 2018 en op Europees niveau in 2021. In datzelfde seizoen zette hij zijn handtekening bij Red Bull en werd op slechts 14-jarige leeftijd al lid van het juniorprogramma van de energiedrankfabrikant. De coureur van deels Zweedse en deels Indiase afkomst, maar opgroeide in het Britse Virginia Water, maakte halverwege 2022 zijn autosportdebuut in de Italiaanse F4. Een jaar later ging Lindblad voltijds in dat kampioenschap rijden. Hij werd derde in de eindstand na een uitstekende eerste seizoenshelft, maar een iets mindere slotfase. Hij brak vorig jaar door in Macau, waar hij de Formule 4-race won. Lindblad maakte afgelopen seizoen de stap naar de FIA Formule 3 en won vier races op jacht naar de vierde plaats in het kampioenschap. Afgelopen september stapte hij voor het eerst in een Formule 1-auto tijdens een demorun in Houston. Hij zal zijn FIA Formule 2-debuut maken in 2025 bij Campos Racing.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen voerde gesprekken met andere teams: "Beste van de wereld is altijd welkom"

Nieuwe veelbelovende kampioen gevonden

"Het is een groot genoegen en het doet me veel plezier om met Max te werken, maar Max zal niet voor altijd racen. Zeker niet zo lang als Alonso of Hamilton", vertelde Marko bij de Inside Line F1 Podcast. "En het doel van het juniorteam is om nieuwe talenten te vinden. En we zijn niet opzoek naar een nieuwe Max. We zijn opzoek naar een nieuwe kampioen. Ik denk dat de volgende die veelbelovend is, Arvid Lindblad is. En in zijn eerste jaar, of altijd in de Formule 4, zelfs als hij het kampioenschap niet won, en datzelfde geldt voor F3, waar hij de titel had kunnen pakken, maar omstandigheden en dergelijke... Maar wat hem uitmuntend maakt, is zijn pure snelheid. In een van de Formule 3-races haalde hij in één ronde, ik weet het niet, tien of veertien andere coureurs in." Hij deed dit op Silverstone. "Hij won vanaf de laatste plek in lastige omstandigheden, toen weer nat, toen weer droog."

Lindblad kwam heel volwassen over op Marko, toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten. "Als ik zo terugkijk, zag ik hem voor het eerst in Portimão. Portimão heeft een heel aantrekkelijk kartcircuit en bij een Formule 1-race ontmoette ik hem en zijn vader. En het was Arvid die het gesprek leidde, ook al was hij pas 12 jaar oud. Dus dat was iets wat niet normaal was!"

Gerelateerd