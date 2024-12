Max Verstappen heeft teruggeblikt op ieder van zijn vier wereldkampioenschappen en het afgelopen seizoen. De coureur van Red Bull Racing zou, ondanks hoe mooi die overwinning was, de afgelopen Grand Prix van São Paulo niet willen herbeleven. Het doet hem denken aan hoe Abu Dhabi 2021 zich ontvouwde.

"Ze zijn allemaal heel verschillend en dat vind ik wel mooi", antwoordde Verstappen op de vraag bij de Talking Bull-podcast of ieder kampioenschap steeds waardevoller wordt. "De eerste zal altijd de meest emotionele zijn. Ik had namelijk op dat moment het gevoel dat ik had bereikt in de Formule 1 wat ik had willen bereiken. Dat is het ultieme doel. Je kan er twee, drie, vier meer winnen, maar het blijft hetzelfde. Het is mooi om er meer aan toe te kunnen voegen, maar je eerste is het uiteindelijke doel. De tweede was mooi om andere redenen met een lastig begin, maar een dominante slotfase. Vorig jaar waren we vreselijk oppermachtig, dus daar heb ik het meest van genoten, omdat we zo vaak wonnen."

IJskoude handen

"Maar [die van 2024] liet zien dat het niet eenvoudig is om te winnen, ook al leek dat vorig jaar wel zo", vervolgde de Limburger. "We hadden [dit jaar] een aantal lastige momenten en dan realiseer je je hoe makkelijk je gewend kan raken aan succes. Dus ja, ze waren allemaal heel verschillend."

Net als in 2021 moest Verstappen dit jaar echt vechten voor het kampioenschap, al had hij afgelopen seizoen het 'geluk' dat hij een flinke voorsprong had kunnen opbouwen in de puntenstand. Waar hij zijn eerste wereldkampioenschap naar zich toetrok in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race door Lewis Hamilton te verslaan, deed hij het dit jaar eigenlijk met die masterclass in de regen in Brazilië. Beide weekenden waren stressvol voor hem.

"Die dag was emotioneel uitputtend", legde Verstappen uit. "Ik zou dat niet opnieuw aankunnen. Het is alsof ik mijn eerste titel moet herbeleven. Ik zou die dag doodgaan aan een hartaanval. Ik herinner me de mensen die me die dag zagen nog, al helemaal mijn vriendin Kelly [Piquet]. Ze kwam mijn kamer binnen voor de race en normaal gesproken ben ik voor een race niet zo nerveus op wat gezonde spanning na. Maar ze zei dat mijn handen ijskoud waren. Dat soort momenten wil je eigenlijk niet herbeleven. Het is geweldig om erop terug te blikken, maar niet om her te beleven."

Hamilton en Verstappen strijdend om de titel in de laatste ronde van de laatste race

