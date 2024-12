De feestdagen zitten erop en uiteraard hebben de F1-coureurs de tijd genomen om er even tussenuit te gaan. Dit is hoe zij de kerst hebben gevierd.

De seizoensfinale van 2024, de Grand Prix van Abu Dhabi, werd drie weken geleden verreden. Lando Norris was oppermachtig en won niet alleen de race, maar ook het constructeurskampioenschap voor McLaren, hun eerste sinds 1998. Max Verstappen had zijn vierde wereldtitel al op zak en hij mocht een week na de wedstrijd op het Yas Marina Circuit de beker ophalen bij de FIA Awards in Rwanda. Daar incasseerde hij tevens zijn taakstraf. Na de kerst en de jaarwisseling gaan de coureurs trainen voor het nieuwe seizoen en voor we het weten worden de doeken van de auto's afgetrokken en zijn we in Bahrein voor de testdagen.

Skiën, chocomel en golfen

Max Verstappen is met Kelly Piquet, die natuurlijk in verwachting is, naar Friedrichshafen gevlogen van waaruit allerlei skipistes te bereiken zijn. Het koppel is met Penelope, het dochtertje van Piquet, op wintersportvakantie gegaan.

Liam Lawson, de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, heeft voor het eerst zijn nichtje Poppy gezien.

Lando Norris is eveneens op wintersportvakantie gegaan.

Charles Leclerc besloot juist de zon op te zoeken en ging in Mexico golfen met zijn broers Arthur en Lorenzo.

George Russell had nog nooit eerder geskied en hij besloot er tijdens de kerst tijd voor te maken. Hij viert de feestdagen samen met zijn vriendin Carmen Montero Mundt.

Kat Iris van Esteban Ocon wenste ons ook fijne feestdagen toe.

Yuki Tsunoda genoot van warme chocomel...Of misschien gin-tonics.

Nico Hülkenberg vierde de kerst natuurlijk met zijn vrouw Eglė Ruškytė en hun dochtertje.

Valtteri Bottas is in Zuid-Australië met zijn vriendin Tiffany Cromwell, een bekende wielrenster.

