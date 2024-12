Sergio Pérez is vanaf 2025 geen coureur meer van Red Bull Racing, waardoor Max Verstappen met Liam Lawson een nieuwe teamgenoot krijgt. Volgens Juan Pablo Montoya is het afscheid echter niet zonder slag of stoot gegaan.

Volgens de geruchten was het, nadat het seizoen was afgelopen, al snel duidelijk dat Pérez in 2025 niet terug zou keren bij Red Bull. Vervolgens duurde het echter meer dan een week voordat er daadwerkelijk nieuws was en er een doorbraak was in de onderhandelingen. In gesprek met AS Colombia zegt Montoya dat hij vanuit eigen informatie geleerd heeft dat de twee partijen niet zonder slag of stoot uit elkaar zijn gegaan en dat de onderhandelingen allesbehalve soepel zijn verlopen. "Ik neem aan dat dit een erg hoog bedrag was. Wat ik uit geruchten heb gehoord, is dat het vertrek niet zo vriendschappelijk verliep."

Montoya ziet kans voor Pérez bij Alpine in 2025

Montoya ziet echter een manier voor Pérez om eventueel in 2025 alweer terug op de grid te komen. Bij Alpine heeft hij namelijk het idee dat Jack Doohan, die Esteban Ocon gaat vervangen bij het Franse team, het niet lang vol gaat houden en Alpine makkelijk onder het contract van Doohan uit kan komen. "Het team heeft nu Doohan, die een contract heeft en theoretisch goed moet presteren om te blijven. Aan de andere kant gaan veel mensen ervan uit dat Colapinto al degene is die hem gaat vervangen, maar toen men aan Colapinto dacht, was Checo geen optie. Het hangt allemaal af van hoe Doohan presteert. Wat ik heb gehoord, is dat Doohan meerdere races garantie heeft op die stoel, en als het niet goed gaat, kunnen ze op zoek gaan naar een andere optie'

