Het is kerst, de tijd om even met familie en vrienden te zitten en cadeautjes uit te wisselen. Misschien neem je even pauze van de Formule 1 of maak je juist gebruik van de winterstop om oude F1-klassiekers terug te kijken. Max Verstappen is op skivakantie gegaan, maar kreeg daarvoor al bij het eindejaarsinterview van Viaplay alvast een cadeautje.

"Wat geef je nou een viervoudig wereldkampioen, iemand die ogenschijnlijk alles heeft?", begon presentatrice Amber Brantsen. "Dat is dus heel erg moeilijk. Er is heel hard over nagedacht en een beetje geïnformeerd bij de mensen om je heen, die het eigenlijk ook niet zo goed wisten." Verstappen reageerde: "Dat is bij mijn verjaardag ook altijd een probleem." Bij het uitpakken van het eerst cadeautje, zei de Red Bull Racing-coureur: "Dit komt altijd goed, ja. Die zijn ook binnen een half uur op." Het was een zakje Kinder Schokobons. "Ik vind Kinder-chocolade gewoon heel lekker en het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit welke versie."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Naast Aston Martin en Mercedes nog een optie voor Verstappen? 'Wellicht een kans'

Meer tractie uit de bocht

Toen Verstappen vervolgens te horen kreeg dat hij een heel assortiment kreeg van Viaplay, lachte hij van oor tot oor. "Ik weet al welke dit zijn, deze zijn de beste", zei hij over een pakketje die hij nog niet eens had uitgepakt. "Misschien moet ik maar eens met [Kinder] praten, ik zou wel een goede ambassadeur zijn. Ik zal ze nog niet eten, want ik ben dit weekend iets zwaarder geworden, maar dan heb ik wel meer tractie uit de bocht, hè. Maar dit gaat zeker op", vervolgde de Limburger met een doos Kinder Maxi in zijn hand. "Ik ga dit op tafel leggen in de hospitality-ruimte en elke dag kan je er dan een beetje van eten." Verstappens fysiotherapeut was achter de schermen bij het interview aanwezig. "Die vindt dit niet leuk, maar daar heeft-ie niks op te zeggen", grapte de kampioen.

© Unsplash | Tasha Kostyuk

Gerelateerd