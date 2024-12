Max Verstappen en zijn toekomst zijn het hele seizoen al onderwerp van gesprek, mede door zijn eigen uitspraken en mede door de onrust rondom Red Bull Racing die in 2024 is ontstaan. Marc Priestley, voormalig engineer van McLaren, heeft een opvallend team genoemd als optie voor de viervoudig wereldkampioen vanaf 2026.

Bij Casino Uden Rofus stelt Priestley dat coureurs momenteel vooral keuzes voor hun teams maken op basis van de aanstaande reglementen die in 2026 ingevoerd gaan worden en vooral effect zullen hebben op het motorische gedeelte. “De coureursmarkt is op dit moment zo ingewikkeld omdat iedereen zich baseert op de reglementswijzigingen in 2026. Je moet het team kiezen waarvan je denkt dat het de beste auto zal produceren, dat kan een team als Williams zijn. Het is een moeilijke keuze." Slechts twee teams, McLaren en Aston Martin, gaan in 2025 beginnen met dezelfde line-up als in 2024.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: De meest memorabele schorsingen uit de geschiedenis van de Formule 1 | GPFans Special

Verstappen voerde gesprekken met andere teams in F1

Verstappen stelde tegenover Viaplay dat hij rondom de Grand Prix van Miami al gesprekken voerde met Toto Wolff, teambaas van Mercedes. Het geeft aan dat Verstappen de lijntjes wel uit heeft staan en een vertrek zeker niet uit zal sluiten. Volgens de geruchten waren Aston Martin en Mercedes de voornaamste teams die interesse toonden zodra het bij Red Bull Racing begon te rommelen en de auto minder werd. Verstappen stelde gedurende 2024 dat hij in 2025 nog bij Red Bull zal rijden, maar zei niks over de jaren daarna. Dit terwijl hij tot eind 2028 contract heeft bij het team.

Williams een optie voor Verstappen?

Priestley richt zich vervolgens tot Verstappen, die in 2024 al gesprekken voerde met onder meer Mercedes. Mocht Red Bull in 2025 te ver wegzakken, wat op basis van het seizoen 2024 best mogelijk is, zou Verstappen dan verder kijken? Zo ja, naar welke teams? "Als je Max Verstappen bent, zou je naar McLaren kijken, maar zij hebben twee jonge coureurs voor de komende jaren. Mercedes staat op dit moment niet aan de top, maar iedereen weet dat het een solide team is met goede rijders. We weten ook dat Verstappen veel gesprekken heeft gevoerd met Mercedes.” Toch gooit Priestley naast de bekende naam ook een ander team op als optie voor Verstappen. “Je zou ook kunnen kijken naar Williams, die onder leiding van James Vowles flink aan het bouwen zijn richting 2026 met grote verwachtingen. Ik weet zeker dat ze verwachten mee te doen met de beste teams op de grid, misschien is dat een kans voor Verstappen.”

Gerelateerd