Richard Verschoor blikt in gesprek met GPFans terug op de Formule 1, zoals hij dat in zijn jeugd heeft leren kennen. Vandaag de dag staat de veiligheid voorop en dat onderstreept de 24-jarige coureur dan ook, wel mist hij wat chaos, zoals dat vroeger vaker gebeurde.

De sport is onder leiding van de FIA de afgelopen decennia een stuk veilig geworden, dan in de periode daarvoor. Toch gaat het hier en daar nog weleens mis, maar een ongeluk is vandaag de dag gelukkig niet meer per definitie fataal. De sport is erop gebouwd om ook zeer betrouwbaar te zijn, waardoor een ploffende motor ook een zeldzaamheid is geworden. Daarnaast lenen de uitloopstroken zich ervoor om ook af en toe buiten de baan te rijden, zonder dat daar consequenties tegenover staan.

Artikel gaat verder onder video

Beetje chaos is 'gewoon gaaf', maar voor coureurs niet leuk

Volgens Verschoor is de IndyCar een goed voorbeeld van het pure racen: "Kijk bijvoorbeeld naar de IndyCar. Daar heb je van die 'old skool' banen, met muren, grind en zonder uitloopstroken en dubbele kerbstones, dat is echt gewoon old skool racen. Toen ik racen leuk begon te vinden, toen keek ik naar de Formule 1, op zo'n manier. Toen waren er nog pitstops met benzine vullen en er ging altijd wel iets mis." Verschoor hoopt niet dat de veiligheid omlaag gaat, hij ziet simpelweg dat er wat onvoorspelbaarheid ontbreekt: "Er was gewoon altijd een beetje chaos. Dat was voor de coureurs niet altijd leuk, alleen het maakte wel echt het racen. Dat is in IndyCar nog wel zo, of in ieder geval meer. Dat vind ik gewoon gaaf."

Formule 1 is niet te 'klinisch' vandaag de dag

Dat de sport minder van dit soort variabelen heeft, ligt ook aan al het veiligheidswerk van de internationale autosportbond: "Ik denk op zich dat dat wel goed is, want je gaat ook weer mee met een stukje veiligheid, waar ik heel dankbaar voor ben. Soms is het wel een beetje aan de safe side zeg maar. Het is heel moeilijk, want als het misgaat wil iedereen dat het veiliger wordt, maar als het te veilig wordt, dan vinden mensen het al snel saai."

Gerelateerd