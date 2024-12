Hoewel het einde van de Formule 1-carrière van Max Verstappen nog lang niet in zicht is, legt de Nederlander uit dat zijn eerste stap na de koningsklasse het Endurance-racen zou zijn. De viervoudig kampioen onthult dat hij aan alle grote 24-uursraces wil meedoen en hij komt niet zomaar voor de lol meerijden.

Verstappen wist in 2024 beslag te leggen op zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 en gaat in 2025 op jacht naar nummer vijf. De Nederlander heeft in het verleden al diverse keren zijn liefde voor het langeafstandsracen uitgelegd en een deelname aan de 24 uur van Le Mans staat ook nog altijd op zijn wensenlijst. Het is allemaal maar lastig te combineren met de Formule 1, waar in 2024 de langste kalender ooit werd verreden.

Verstappen: "Als ik meedoe, dan wil ik winnen"

Op het moment dat Verstappen de koningsklasse daadwerkelijk vaarwel zegt, is het langeafstandsracen zijn volgende doel, zo vertelt hij in een promotiefilmpje van Heineken: "Na mijn Formule 1-carrière ga ik zeker weten ook een poging in de Endurance doen." Verstappen wil niet alleen de legendarische wedstrijd in Le Mans rijden, hij wil alle grote wedstrijden in de klasse rijden. "Dan heb ik het over alle 24 uursraces, de grote, waar ik ook van wil genieten. Als ik meedoe, dan wil ik winnen. Ik zou daar niet zomaar voor de lol mee willen rijden, ik zou natuurlijk proberen te winnen", aldus Verstappen.

