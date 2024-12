Fernando Alonso heeft een kleine rol gespeeld in het wereldkampioenschap van McLaren dit jaar. Dat vindt de coureur die we sinds 2023 vinden bij Aston Martin. Andrea Stella is tegenwoordig de teambaas van het F1-team uit Woking, maar hij speelde eerst nog de rol van race-engineer voor Alonso.

Alonso had al twee Formule 1-titels op zak bij Renault, toen hij besloot te verhuizen naar McLaren. Na één seizoen keerde hij direct terug bij het Franse merk, maar daar kreeg hij te maken met Crashgate en een langzame bolide. Gelukkig voor hem kreeg de Spanjaard een zitje bij Ferrari aangeboden. Hij verloor in 2010 het rijderskampioenschap aan Sebastian Vettel in een zinderende seizoensfinale in Abu Dhabi, maar hij bleef Ferrari loyaal. Vettel domineerde in 2011 en 2013, maar in 2012 kwam Alonso opnieuw dichtbij. Uiteindelijk verhuisde hij terug naar McLaren in de hoop succes te boeken met motorleverancier Honda.

Kampioenschap van 2010 afgepakt

Stella ging met Alonso mee van Ferrari naar McLaren en bleef zijn race-engineer. De McLaren was niet alleen met de Honda-krachtbron, maar ook met de Renault-power unit sloom en onbetrouwbaar en dus besloot Alonso na 2018 een sabbatical te nemen. Stella bleef bij McLaren en kreeg de ene promotie na de andere. Hij ging van race-engineer naar hoofd van de race-afdeling, en kreeg vervolgens de promotie als performance directeur en daarna als racedirecteur. Eind 2022 volgde hij Andreas Seidl op als de nieuwe teambaas.

Omdat hij goede vrienden is gebleven met Stella, vindt Alonso het fantastisch dat McLaren kampioen is geworden in 2024. "Ik heb hem op een manier meegebracht naar McLaren, toen ik ernaartoe verhuisde", zo streek hij met de eer bij Formel1.de. Alonso vertelde Stella nog voor de race op het Yas Marina Circuit: "Hoe het van ons is afgepakt in Abu Dhabi in 2010, hopelijk krijg je het nu terug." Hij ging met Stella als race-engineer de laatste race in als kampioenschapsleider dat jaar, maar zat de hele wedstrijd vast achter Vitaly Petrov en verloor de titel aan Vettel. "Ik ben blij voor hem, hij verdient het", reageerde Alonso daarna op het kampioenschap dat Stella nu heeft gewonnen als teambaas.

