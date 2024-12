Voor Richard Verschoor was het 2024-seizoen er eentje van vallen en opstaan. Zo kondigde de 24-jarige coureur zijn seizoen bij Trident aan, maar stapte hij halverwege het jaar over naar MP Motorsport. Daarnaast gaat Verschoor in 2025 zijn vijfde jaar in de Formule 2 aan en gaat hij er alles aan doen om dit met kampioenschapsgoud af te sluiten.

Verschoor begon het seizoen bij Trident en heeft in dienst van het Italiaanse team twee diskwalificaties gekend en veel technische problemen, waardoor goede resultaten onbereikbaar waren. In gesprek met GPFans baalt Verschoor en met de kennis van nu, had hij nooit getekend bij Trident: "Nee, ik denk dat het gewoon niet goed genoeg was. Als je het nu ook ziet, is het eigenlijk een heel ander team geworden voor 2025 en dat geeft ook aan dat ze zelf zien dat er iets niet helemaal goed ging."

Trident was niet de goede keuze, maar dat lag niet aan de mensen

Hoewel het allemaal niet van een leien dakje verliep, neemt Verschoor het team niets kwalijk. "Dat is wel jammer, want iedereen heeft wel gewoon zijn best gedaan. We hebben alleen niet de resultaten behaald, die we wilden. Daar baal ik achter wel heel erg van, alleen dat is niet iets wat je nu nog kan terugdraaien. Het is wat het is. Het is nu ook heel makkelijk om spijt te hebben van een keuze, aan de andere kant heb ik er ook veel van geleerd. Met veel tegenslagen om moeten gaan en in de toekomst zal me dat alleen maar sterker maken, maar op korte termijn was het even zuur."

Tussentijdse overstap naar MP Motorsport

Begin november maakte Verschoor zijn overstap naar het Nederlandse MP Motorsport wereldkundig. In dienst van het team uit Westmaas wist hij zich in Qatar direct naar het podium te rijden, iets wat Verschoor ook in de afsluitende race in Abu Dhabi deed. "Ik heb net de switch gemaakt naar MP Motorsport. Het is nu eigenlijk al een luxepositie dat ik al twee races voor hen heb kunnen doen. De mensen die ik eigenlijk al kenden, heb ik nu opnieuw leren kennen. We zijn toch een aantal jaren gegroeid, zowel ik als zij. Dat is een mooie headstart, mooie resultaten behaald. Dus wat mij betreft, is het allang begonnen."

Alle seinen op groen voor Formule 2-titel in 2025?

Tegelijkertijd gaat Verschoor wel zijn vijfde jaar Formule 2 rijden en ook hij weet dat het komend seizoen moet gaan gebeuren. Over het 2024-seizoen wil Verschoor echter wel kwijt: "Ik denk dat ik wel meer heb laten zien, dan dat ik aan punten heb." Op de vraag waarom Verschoor in 2025 kampioenschapsgoud mee naar huis gaat nemen, is hij ook duidelijk: "Ik heb nu genoeg ervaring. Ik weet hoe alles werkt, ik heb een supergoed team achter me staan, die er vol voor gaat. Daarnaast heb ik meer wilskracht nu, dan iedereen die dat kampioenschap wil winnen, dus we gaan ervoor!"

