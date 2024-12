Hoewel de Formule 1 in februari het nieuwe jaar groots wil aftrappen met de presentaties in Londen, lijken de teams hun eigen onthulling ook 'gewoon' door te zetten. Ferrari heeft al gemeld dat het met een eigen presentatie in Maranello komt en ook Red Bull-teambaas Christian Horner komt met een andere presentatiedatum voor de onthulling van de RB21.

Komend seizoen gaat de koningsklasse een spannend jaar aan. Zo zitten de vier topteams enorm dicht bij elkaar en de verwachting is dat dit komend jaar wordt doorgezet. McLaren ging in 2024 met de constructeurstitel naar huis, maar daar zat Ferrari niet ver achter. Red Bull Racing werd uiteindelijk als derde in het kampioenschap genoteerd en ook Mercedes heeft in de slotfase van het seizoen een aardige snelheid laten zien.

Onthulling RB21 eind januari?

Op 18 februari organiseert de Formule 1 een evenement in Londen, waarbij de tien teams en hun wagens aanwezig zullen zijn. De verwachting was dat hiermee de traditionele presentaties zouden verdwijnen, maar dat lijkt niet het geval te zijn. Ferrari zal één dag na het evenement de benen strekken van de 2025-wagen in Maranello en Horner legt bij Sky Sports F1 uit dat Red Bull eerder dan verwacht met de RB21 op de proppen komt. "Dit is de eerste keer dat Adrian Newey geen input levert voor de nieuwe auto, dus het is aan het team om de uitdaging aan te gaan. Ik heb er echter vertrouwen in dat ze het kunnen. Ze beschikken over kracht en diepgang. We zullen zien hoe de RB21 eruitziet als hij eind januari wordt onthuld", aldus de teambaas van Red Bull Racing.

