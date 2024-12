Nadat woensdag het vertrek van Sergio Pérez officieel werd, is nu ook de opvolger door Red Bull Racing bekendgemaakt. Liam Lawson zal vanaf 2025 teamgenoot van Max Verstappen zijn, iets waar Christian Horner in zijn nopjes over is.

Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft het volgende te zeggen over de promotie van Lawson naar Red Bull. "Ik ben verheugd om aan te kunnen kondigen dat Liam Lawson in 2025 bij het team komt. De prestaties van Liam tijdens zijn twee periodes bij RB hebben aangetoond dat hij niet alleen in staat is om sterke resultaten neer te zetten, maar ook dat hij een echte racer is, die niet bang is om zich met de besten te meten en om als winnaar uit de bus te komen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: BREAKING: Red Bull Racing bevestigt Lawson als nieuwe teammaat van Verstappen

Horner waarschuwt Lawson voor 'ontmoedigende' uitdaging naast Verstappen

Volgens Horner is de promotie van Lawson het bewijs dat Red Bull nog steeds zich focust op eigen jeugd klaarstomen voor Red Bull Racing. "Met zijn komst zet het team haar lange geschiedenis van promoties vanuit het Red Bull-juniorprogramma voort. Hij treedt in de voetsporen van kampioenschaps- en racewinnende coureurs als Sebastian Vettel en natuurlijk Max Verstappen." Horner weet ook dat Lawson naast Verstappen voor een grote uitdaging staat en heeft meteen een publiekelijke waarschuwing in huis. "Het lijdt geen twijfel dat het racen naast Max, een viervoudig kampioen en ongetwijfeld een van de grootste coureurs ooit in de F1, een ontmoedigende taak is. Maar ik weet zeker dat Liam die uitdaging aankan en volgend jaar een aantal uitstekende resultaten voor ons kan neerzetten."

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024

Gerelateerd