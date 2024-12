Liam Lawson wordt vanaf het Formule 1-seizoen van 2025 de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Dat heeft de Oostenrijkse grootmacht zojuist via de officiële kanalen bekendgemaakt.

Een groot deel van het seizoen van 2024 werd de vraag uitgemeten in de media gesteld: wie zit er volgend jaar naast Max Verstappen in een Red Bull? Sergio Pérez was in het bezit van een contract tot eind 2026, maar de Mexicaanse routinier kende een zeer ondermaats seizoen en wist zodoende de verwachtingen van Red Bull Racing niet waar te maken. Toch was het verre van een zekerheidje dat de Oostenrijkse grootmacht zou breken met de coureur uit Guadalajara. Lange tijd bleef het Red Bull-management achter hem staan.

Artikel gaat verder onder video

Einde verhaal voor Sergio Pérez

Na de Grand Prix van Qatar leek de maat voor teambaas Christian Horner en topman Helmut Marko echter vol: "Hij is oud en wijs genoeg om te weten wat de situatie is. Laten we zien hoe het ervoor staat in Abu Dhabi. Ik ga Sergio zijn eigen beslissingen laten nemen", zo leek Horner erop te doelen Pérez de kans te geven de eer aan zichzelf te houden door zelf op te stappen. Marko liet vervolgens weten dat er de maandag na de Grand Prix van Abu Dhabi een beslissing genomen zou worden.

Liam Lawson nieuwe teammaat Max Verstappen

En inmiddels is de witte rook daar: Red Bull Racing heeft de enigszins verrassende beslissing genomen om Liam Lawson te promoveren vanuit zusterteam VCARB. De 22-jarige Nieuw-Zeelander maakte dit seizoen in de Verenigde Staten zijn rentree op de grid als vervanger van de ontslagen Daniel Ricciardo, nadat hij in 2023 ook al een aantal races voor het zusterteam van Red Bull Racing verreed, destijds vanwege een blessure bij Ricciardo. Red Bull Racing is daarmee voorbij gegaan aan Yuki Tsunoda.

BREAKING: Liam Lawson to race for Red Bull in 2025 #F1 pic.twitter.com/xOf9w4uPgu — Formula 1 (@F1) December 19, 2024

Gerelateerd