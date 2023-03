Jan Bolscher

Zondag 19 maart 2023 16:29 - Laatste update: 16:34

De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië naar buiten gebracht. Zoals al bekend was is Charles Leclerc vanaf de tweede stek teruggezet naar P12 vanwege een gridstraf.

Sergio Pérez legde tijdens de kwalificatie op zaterdag beslag op pole position voor de race, nadat Max Verstappen in Q2 uitviel vanwege een afgebroken aandrijfas. De tweevoudig wereldkampioen zal daarom vanaf de vijftiende plaatst starten. Charles Leclerc klokte de tweede tijd, maar is teruggezet naar de twaalfde plaats omdat hij alweer zijn derde control electronics in zijn Ferrari heeft liggen. Fernando Alonso zal daarom naast Pérez oplijnen, gevolgd door George Russell en Carlos Sainz.

Artikel gaat verder onder video

Startopstelling Grand Prix van Saoedi-Arabië

De derde startrij bestaat uit Lance Stroll en Esteban Ocon, met Lewis Hamilton en Oscar Piastri daarachter op P7 en P8. Een knap resultaat van de McLaren-debutant gezien het moeilijke openingsweekend in Bahrein. Pierre Gasly en Nico Hülkenberg completeren in die volgorde de top tien. De Grand Prix van Saoedi-Arabië gaat om 18:00 uur Nederlandse tijd van start. Bekijk de volledige startopstelling hieronder.