Brian Van Hinthum

Zondag 19 maart 2023 15:44

Max Verstappen kwalificeerde zaterdag teleurstellend als vijftiende wegens een gebroken aandrijfas, maar toch lijkt niemand er gerust op te zijn dat de Nederlander er zondag in Djedda niet gewoon vandoor kan gaan met de overwinning. George Russell sluit niet uit dat de wereldkampioen gewoon mee gaat doen om de zege.

Na een bijna vlekkeloos verlopen openingsweekend voor Verstappen in Bahrein ging het tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië allemaal een stuk minder soepel voor de regerend wereldkampioen. Het hele weekend leek de Nederlander al de allersnelste man van de grid met een aanzienlijke voorsprong op de rest van het veld. In de kwalificatie liet zijn RB19 hem echter in de steek: een gebroken aandrijfas gooide roet in het eten en de pole position-aspiraties konden al na Q2 in de prullenbak.

P15 voor de Nederlander

Het betekent dat Verstappen op zondag vanaf P15 moet vertrekken op het Jeddah Corniche Circuit. Normaal gesproken zou je een overwinning voor de regerend wereldkampioen aan de hand van dat kwalificatieresultaat wel kunnen afschrijven, maar overal binnen de paddock merk je dat er wel degelijk rekening wordt gehouden met de 25-jarige coureur. Ook in 2022 liet hij al met enige regelmaat zien te kunnen winnen vanaf de verdere plekken op de startopstelling.

Vrees voor Verstappen

Ook Russell weigert de Nederlander af te schrijven voor de zege in Djedda. De Britse coureur begint zelf vanaf de derde stek, maar hij begint tegenover Sky Sports zelf over de bliksemsnelle Red Bull. "Ik weet zeker dat we ons best gaan doen, maar wanneer Red Bull zo'n snelle auto heeft, kunnen ze doen wat ze maar willen. Je hebt vorig jaar in Spa gezien wat Max kan vanaf de vijftiende stek en nu heeft hij zelfs een snellere auto. Credits aan Red Bull, ze hebben geweldig werk geleverd. Nu moeten we ons focussen op onszelf en snelheid vinden."