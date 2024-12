Hoewel er in 2024 wat kritiek op de rijstijl van Max Verstappen is komen te staan, legt Richard Verschoor juist uit dat hij een heleboel leert van de stijl van de viervoudig kampioen. In gesprek met GPFans wijst de Formule 2-coureur naar de risico's die Verstappen bewust neemt en daarmee een signaal uitzendt naar zijn collega's.

In 2022 en in 2023 hoefde Verstappen niet vaak om de zeges te knokken, dat was in 2024 wel anders met de RB20. In Imola diende Lando Norris zich al aan en kwam hij als tweede over de streep achter Verstappen, op slechts zeven tienden van een seconde. In Miami was het raak voor Norris, die op dat moment zelf voor het eerst op de hoogste treden mocht plaatsnemen. In Oostenrijk vocht het duo tijdens de sprintrace al om de overwinning en tijdens de hoofdrace op zondag, eindigde dat met een touché tussen de beide coureurs en voor Norris betekende dat een DNF. Verstappen kon na het ophalen van nieuwe banden nog als vijfde worden afgevlagd.

Verschoor leert van rijstijl Verstappen

Na dat moment, maar ook zeker na het onderonsje in Mexico, is er wat kritiek op de rijstijl van Verstappen komen te staan. De Nederlander omschreef dat bij Viaplay nog als de kampioenschapsmentaliteit, die bij sommige anderen zou ontbreken. Ook Verschoor stelt dat Verstappen een rijstijl heeft om van te leren, of dat nu soms over de limiet gaat of niet. "Ik vind het wel mooi. Max zoekt altijd de limiet op en soms er overheen, daar is hij ook goed in. Vaak komt hij er wel mee weg, niet altijd natuurlijk", opent de 24-jarige MP Motorsport-coureur.

Verschoor: 'Niemand haalt Verstappen buitenom in'

"Als je de limiet wil opzoeken, dan moet je er ook een paar keer overheen gaan. Ik hou er wel van. Ik support het. Ik probeer zelf ook wel mijn lessen eruit te trekken. Je zult nooit iemand buitenom Max zien inhalen. Dat ga je echt niet zien. Dat zijn toch dingen waar je van wil leren. Ik kijk ook heel vaak onboards van hem, tijdens de kwalificatie. Je ziet dat hij gewoon op de juiste momenten risico's neemt en dat is gewoon heel erg mooi om te zien. Al krijg je een keer een straf", legt Verschoor uit.

Signaal voor collega's

Toch vallen niet alle acties in het pulletje bij de FIA en Verstappen zit inmiddels al op acht strafpunten, van de maximale twaalf. Mocht de Nederlander het totaalaantal bereiken, dan mag hij één race langs de kant blijven zitten. Verschoor wijst dan ook naar het signaal dat Verstappen met zijn rijstijl afgeeft. "Het gaat er ook meer om, dat anderen zien: 'dat hoef ik bij hem gewoon niet te proberen, want hij duwt mij gewoon van de baan af'. Dat is natuurlijk ook wat Max ermee bereikt. Norris probeert het nog wel een keer, maar dat gaat hij nooit meer doorzetten, want hij weet dat Max het niet toelaat. Daar is hij [Verstappen red.] een paar keer mee over de limiet gegaan, maar daarmee laat hij wel zien; dat hoef je bij mij gewoon niet te doen."

Het interview met Richard Verschoor is onderdeel van de eindejaarsgesprekken. Het volledige interview zal donderdag te zien zijn op ons YouTube-kanaal, waar het interview met Tim Coronel al te zien is.

