Ralf Schumacher denkt dat Red Bull Racing een "grote fout" heeft gemaakt met het aanhouden van Sergio Pérez, en denkt dat het team allang had moeten doorselecteren met coureurs uit de eigen opleiding. Pérez reed in 2024 zijn vierde seizoen bij het team naast Max Verstappen, maar wist voor het eerst geen Grands Prix te winnen, en finishte in de laatste achttien races zelfs niet in de top vijf.

De Mexicaan eindigde achtste in het klassement in 2024, en mede hierdoor wist Red Bull Racing haar titel in he constructeurskampioenschap niet te verdedigen, en werd het zelfs derde. Hij verlengde zijn contract nog in juni tot het einde van 2026, maar lijkt volgens de berichtgeving uit de paddock nu vervangen te gaan worden door Liam Lawson. Het zal tientallen miljoenen kosten om Pérez uit zijn contract te kopen - het precieze getal verschilt per bericht - maar de Mexicaan kost, ondanks zijn vele sponsoren, Red Bull veel geld, door zijn hoge salaris, vele crashes en de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Volgens Schumacher is Red Bull al veel te laat met het vervangen van haar tweede coureur.

Artikel gaat verder onder video

Grote fout gemaakt bij Red Bull

Normaal gesproken is Red Bull een van de meest meedogenloze teams met onder-presterende coureurs, maar Pérez is inmiddels al vier jaar een coureur in Milton Keynes. "Ik denk dat ze een relatief grote fout hebben gemaakt bij Red Bull," meent Schumacher bij de Duitse tak van Sky Sports F1, "omdat ze er lang in geloofden dat hij zijn prestaties terug zou vinden. In die tijd was het thema 'jeugd' nog niet zo ingeburgerd in de F1. Ze wilden nog steeds vertrouwde mensen in de auto hebben, die veel ervaring hadden. Maar in de loop van het seizoen ging het natuurlijk steeds slechter."

Lawson de betere keuze

De vervanger van Pérez lijkt Lawson te gaan worden, en ondanks de ervaring van teamgenoot Yuki Tsunoda, zou Schumacher ook kiezen voor de Nieuw-Zeelander. "Toen kwam Liam Lawson, die het meteen vanaf het begin geweldig deed. En alle jonge sterren krijgen nu een kans. Ik denk dat het heel snel duidelijk werd dat Sergio Pérez weg moest. De discussie was vorig jaar eigenlijk al min of meer beslist. Maar wie weet? De Grand Prix van Mexico en de grote sponsor met Carlos Slim - er waren waarschijnlijk een paar redenen. Over Yuki Tsunoda werd ook gesproken en ze hebben een extra test gedaan. Ze wilden ze allebei een kans geven. Er moet worden gezegd dat Tsunoda er al wat langer bij is, maar de grotere hoop en snelheid en dus de kans op verbeteringen bij Lawson liggen."

Gerelateerd