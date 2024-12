Fernando Alonso denkt dat hij een van de voornaamste redenen is dat Andrea Stella ooit naar McLaren is verkast. Stella kwam, samen met Alonso, in 2015 naar McLaren van Ferrari, en werd in 2022 teambaas van de ploeg uit Woking. Onder zijn leiding werd McLaren in 2024 voor het eerst in 26 jaar constructeurskampioen, waar Alonso erg blij is.

Alonso reed in 2007, en opnieuw tussen 2015 en 2018 voor McLaren - 94 Grands Prix in totaal. Hij won vier races in 2007, toen hij de tweevoudig regerend wereldkampioen was en een piepjonge Lewis Hamilton als teamgenoot had. Alonso en Hamilton konden niet door een deur, en verloren beiden met één punt verschil de titel aan Kimi Raikkonen. De Spanjaard vertrok na direct na het seizoen, maar keerde in 2015 terug voor vier seizoenen, waarin hij weinig succes kende, en ging toen met pensioen. In zijn vijf jaar bij Ferrari tussen 2010 en 2014 was zijn race ingenieur een zekere Andrea Stella, waarmee hij erg goed samenwerkte.

Ik heb Stella naar McLaren gehaald

Toen Alonso in 2015 zijn spullen pakte en terugkeerde in Woking, nam hij de Italiaan dan ook met zich mee. Samen kwamen Alonso en Stella met Ferrari twee keer tergend dichtbij de titel in 2010 en 2012, maar moesten Sebastian Vettel beide jaren voor zich dulden. Vooral 2010, toen Alonso het kampioenschap in handen had in Abu Dhabi maar vast kwam te zitten achter de Renault van Vitaly Petrov, doet nog steeds pijn. “Ja, fantastisch," reageerde Alonso op de titel van zijn voormalige team. "Ik ben een goede vriend van Zak [Brown] en een hele goede vriend van Andrea. In zekere zin heb ik hem naar McLaren gehaald toen ik bij McLaren kwam, dus ik zei voor de race tegen hem: 'Wat Abu Dhabi ons in 2010 heeft afgenomen, geeft het vandaag hopelijk weer terug'. En dat deed het, dus ik ben blij voor hem. Hij verdient het, hij is een slimme gozer en McLaren is nu een voorbeeld voor veel teams. Zak is een goede vriend van me, we zullen de komende weken wat dagen met elkaar doorbrengen en wat plezier maken met circuitdagen”.

