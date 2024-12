Antonelli moet in 2025 meteen presteren: "Dat excuus is weg"

Volgens voormalig F1-coureur en Sky Sports F1-analist Karun Chandhok zal Kimi Antonelli in 2025 bij Mercedes meteen moeten presteren, en heeft de Italiaanse tiener geen marge om fouten te maken. Antonelli neemt de plek in van Lewis Hamilton bij de zilverpijlen na twaalf jaar dienst, zes coureurskampioenschappen en 82 overwinningen.

Antonelli zou al in het diepe worden gegooid als hij bij een 'slechter' team aan de bak ging in 2025, laat staan bij Mercedes, en laat staan als de vervanger van de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de sport. De 18-jarige coureur wordt gezien als een van de beste talenten in vele jaren, en is daarom heeft Mercedes meteen doorgeselecteerd na de aankondiging van het vertrek van Hamilton, om te voorkomen dat er kapers op de kust kwamen opdagen voor Antonelli. Het is vergelijkbaar met het traject van Max Verstappen, die na slechts één seizoen in open wiel-racen in de Toro Rosso werd geplaatst. Antonelli moet opboksen tegen George Russell, die in 2024 heeft laten zien dat hij een van de snelste en meest consistente coureurs ter wereld is, en Lewis Hamilton achter zich liet in het klassement en in het kwalificatieduel.

Je kan je nergens verstoppen

Volgens Chandhok moet Antonelli dan ook meteen presteren in de W16 aankomend seizoen, en heeft hij nauwelijks de tijd om te wennen aan zijn nieuwe werkomgeving. "Ik denk dat het niet uitmaakt of je voor het team rijdt dat 10e is geëindigd in het kampioenschap of voor het team vooraan op de grid," predikte Chandhok op de Sky Sports F1 podcast. "Als rookie in de F1 kun je je nergens verstoppen. Voor Kimi Antonelli betekent het feit dat hij als nieuwkomer bij een topteam komt dat er van je verwacht wordt dat je prestaties levert, net als bij Lewis toen hij bij McLaren kwam en meteen negen podiumplaatsen behaalde. Ook Oscar Piastri heeft de afgelopen twee jaar laten zien wat hij kan."

Dat excuus is weg

Hamilton is de ultieme maatlat voor een rookie. In 2007 stond de Brit op het podium op zijn debuut, en won hij zelfs bijna het wereldkampioenschap, ondanks dat hij tweevoudig regerend kampioen Fernando Alonso als teamgenoot had. Het is de enige keer dat Alonso het onderlinge duel met een teamgenoot niet wist te winnen. Ondanks dat Hamilton bijna de enige rookie is die ooit een race won in zijn eerste jaar in de sport, vindt Chandhok dat Antonelli hoge ogen moet gaan gooien. “De verwachtingen van nieuwkomers zijn hoog. Je kunt niet zomaar zeggen: 'Ik ben hier om te leren.' Dat excuus is weg met Verstappen, Leclerc, Russell, Lewis daarvoor. Deze rookies hebben de lat van de verwachtingen hoger gelegd," concludeerde een strenge Chandhok.