Jeen Grievink

Zondag 19 maart 2023 13:38 - Laatste update: 13:47

Fernando Alonso zal bij de start van de Grand Prix van Saoedi-Arabië geen rekening hoeven te houden met Max Verstappen, maar de Spanjaard verwacht wel dat hij later in de wedstrijd in zijn spiegels zal moeten kijken. Alonso is ervan overtuigd dat Verstappen gewoon voorin mee gaat doen vandaag.

Alonso kwalificeerde zich gisteren als derde, maar mag door de gridstraf van Charles Leclerc één plekje opschuiven naar voren. Hierdoor komt hij op de eerste startrij te staan, naast Sergio Pérez. De andere Red Bull, die van Verstappen, vinden we bij de start terug op plek vijftien. Verstappen kreeg gisteren tijdens de kwalificatie een motorprobleem en kon daardoor geen snelle tijd neerzetten. Hij is zodoende veroordeeld tot een inhaalrace. Alonso denkt niet dat zijn Nederlandse concurrent zich zorgen hoef te maken. Volgens hem gaat Verstappen gewoon naar voren komen en gaat hij uiteindelijk zelfs meedoen voor het podium en de overwinning.

Alonso verwacht Verstappen "in de wedstrijd"

De tweevoudig wereldkampioen denkt dat Verstappen en de RB19 goed genoeg zijn om zich snel een weg naar voren te banen. Alonso is dus op zijn hoede en houdt sterk rekening met een aanstormende Verstappen. "Ik denk dat Max uiteindelijk in de wedstrijd gaat komen", zo vertelde hij na afloop van de kwalificatie. Alonso wijst daarbij ook naar vorig jaar. "Ik weet niet in welke race het vorig jaar was, maar toen startte hij - door een motorwissel - als laatste en eindigde hij alsnog op P2 of won hij zelfs de race. Dus ik denk dat er geen twijfel over bestaat dat hij minstens op het podium zal staan", aldus de man uit Oviedo.

Aston Martin richt zich op teams achter Red Bull

Hoewel Alonso op de eerste startrij staat, denkt hij niet dat Aston Martin een partij kan zijn voor de Red Bull's. "Op puur tempo denk ik dat Red Bull in een andere klasse zit. Ik denk dat wij ons meer moeten concentreren op de teams erachter. Ferrari zal heel sterk zijn, Mercedes is sterk en Alpine is hier ook snel. Dus ik denk dat onze wedstrijd zich vooral achter ons bevindt", aldus Alonso.

De mening van Alonso staat hiermee haaks op die van zijn teambaas Mike Krack. Die denkt namelijk dat Verstappen moeite gaat krijgen om naar voren te komen. "Ik denk niet dat het makkelijk zal zijn om overal in te halen. Ik bedoel, het is erg krap, en er kan veel gebeuren in de race", zo zei hij.