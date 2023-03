Jeen Grievink

Vrijdag 17 maart 2023 13:44 - Laatste update: 13:47

Red Bull Racing ontving een dubbele straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021: minder windtunneltijd en een boete van 7 miljoen dollar. Tijdens de persconferentie in Saoedi-Arabië kreeg Christian Horner de vraag wat de impact van de boete precies is of gaat zijn op Red Bull. De teambaas maakte er een dolletje van.

Het team van Red Bull Racing overtrad twee jaar geleden de regels omtrent het budgetplafond en kreeg daarop een fikse straf van de internationale autosportbond. Red Bull mag dit seizoen minder ontwikkelingstijd gebruiken in de windtunnel en moest daarnaast een gigantisch bedrag van 7 miljoen dollar overmaken naar de bankrekening van de FIA. Horner schoof in Saoedi-Arabië aan bij de persconferentie voor de teambazen en kreeg daar de vraag of Red Bull wat merkt van de boete die ze hebben gehad. Horner reageerde gevat.

Horner plaagt FIA na miljoenenboete voor Red Bull

Op de vraag vanuit de reporter uit de zaal of Red Bull last gaat krijgen van de boete die ze hebben moeten betalen, antwoordde Horner met een knipoog: "Het is goed om te zien dat de boete goed is besteed. We hebben een nieuwe FIA-bank en Tom (de FIA-host tijdens de persconferentie, red.) heeft een gloednieuw pak. Het is geweldig om te zien dat het geld door de FIA uiterst effectief wordt besteed." De beelden van dit moment met Horner zijn hieronder te zien.