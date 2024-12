Sergio Pérez is niet van plan om zijn stoeltje bij Red Bull Racing zomaar op te geven. De Mexicaanse coureur staat op de nominatielijst om eruit geknikkerd te worden bij Red Bull Racing, al denkt Johnny Herbert dat Christian Horner hem graag binnen het team wil houden.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties werden echter met het weekend slechter. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter is geworden. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. De races daarna zagen we niet veel beterschap en ook in Abu Dhabi was het allemaal weer niet al te best wat Pérez liet zien. Tot overmaat van ramp viel hij ook nog uit en hangt zijn toekomst nu aan een zijden draadje.

Mysterie Checo

De afgelopen week schreven diverse media zelfs dat het vonnis over Pérez al geveld is en zou hij na de race in Abu Dhabi zijn stoeltje gaan verliezen. Op de maandag na de laatste race van het seizoen stond er topoverleg op het programma tussen de Red Bull-kopmannen en daarna zouden we later in de week gaan horen wat er met Pérez zou gaan gebeuren. Voorlopig is het echter radiostilte troef rondom de Britse renstal. Herbert heeft het gevoel dat men Pérez binnen het team wil houden naast Max Verstappen: "Het lijkt erop dat Red Bull hem nog een kans wil geven. Dat is iets wat ik niet begrijp", zo vertelt de omstreden steward tegenover FlashscoreUSA.

Vuurtje gedoofd

Herbert vervolgt: "Het is tot het punt gekomen waar het gewoon niet gelukt is. Ik snap het dat hij graag tegen de beste wil racen in de vorm van Max, maar het heeft gewoon niet gewerkt. Dit jaar is het vuurtje gewoon gedoofd." Pérez zegt op zijn beurt dat hij genoeg kansen heeft gehad om Red Bull te verlaten, iets waar Herbert niet bepaald van wil weten: "Heeft hij andere aanbiedingen gehad? Mogelijk. Maar zijn dat dan teams geweest die hem een kans hebben geboden om een race te winnen? Nee, zeker niet. Christian lijkt hem zeker te willen houden, ik vind het verwarrend."

