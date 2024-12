Antonio Pérez baarde anderhalve week geleden opzien door te dreigen met het publiceren van een lijst liegende journalisten. Deze lijst is echter nog altijd niet de wereld in geslingerd en dat zorgt voor hilariteit op het internet.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties werden echter met het weekend slechter. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter is geworden. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. De races daarna zagen we niet veel beterschap en ook in Abu Dhabi was het allemaal weer niet al te best wat Pérez liet zien. Tot overmaat van ramp viel hij ook nog uit en hangt zijn toekomst nu aan een zijden draadje.

Lijst publiceren

De afgelopen maanden is er een heleboel gezegd en geschreven over de situatie van Pérez bij Red Bull Racing en de vader van Checo heeft heel wat, in zijn ogen, liegende journalisten gezien. Op social media-kanaal Threads schreef hij anderhalve week geleden zijn frustraties van zich af: "De leugenachtige journalisten zijn al naar me op zoek", zo antwoordde hij na een bericht dat hij er van overtuigd is dat 'Checo' ook in 2025 bij het Oostenrijkse team zal rijden. "Belofte: Openlijk excuses aanbieden, of zij nu de leugenaars zijn of ik. Maandag publiceer ik de lijst met leugenachtige journalisten en media", zo beloofde de vader van Pérez.

Leugens van Papa Pérez zelf?

Wat dat betreft staat de vader van Pérez nu - niet voor het eerst - voor joker. De belofte van Pérez senior is namelijk nog altijd niet ingelost. De lijst met "liegende journalisten" moet nog altijd gepubliceerd worden. Iets dat ook op internetforum Reddit is opgevallen: "Waarom heeft hij überhaupt dit statement gemaakt? Het is een verlies-verlies-situatie", schrijft iemand. "Een Mexicaanse politicus die iemand een leugenaar noemt, is hilarisch. Waarschijnlijk moet je er een zijn om er een te herkennen", voegt iemand anders toe. "De enige die hier over liegt, is Papa Pérez", besluit iemand anders. Zal de lijst nog ooit komen?

