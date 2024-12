Het hele seizoen hangt er al een vraagteken boven het hoofd van Sergio Pérez en zijn toekomst. Wie wordt er teamgenoot van Max Verstappen in 2025? Jack Plooij denkt het te weten.

De vraagtekens rondom het tweede stoeltje bij Red Bull Racing als bij Visa Cash App RB zouden deze week op papier verdwenen moeten zijn volgens de uitspraken van onder meer adviseur Helmut Marko, maar er is momenteel nog steeds geen duidelijkheid over wie er teamgenoot van Max Verstappen gaat worden bij Red Bull en hoe de stoeltjes bij het zusterteam in 2025 ingevuld gaan worden. De onderhandelingen met Pérez zouden lopen, maar die zou volgens onder meer Plooij een flink bedrag eisen om zijn stoeltje af te staan omdat hij nog een contract heeft.

De opties van Red Bull in 2025

Plooij begint bij het Race Café van Ziggo Sport met hardop nadenken over wie er in 2025 bij Red Bull waar gaat rijden. "Wie gaat dan zijn stoeltje invullen? Isack Hadjar neemt het stoeltje over bij Visa Cash App RB. Hadjar is namelijk niet ingeschreven in de Formule 2, en Red Bull trekt ook zijn keutel in over de Super Formula, waarvan iedereen riep dat Hadjar dat mogelijk zou kunnen doen voor Red Bull. Ze hebben ook een plekje bij RB vrijgehouden."

Plooij weet wie waar rijden bij Red Bull in 2025

Vervolgens weet Plooij iedereen niet langer in spanning te houden en deelt hij wat hij weet over wie waar gaat rijden in 2025 bij Red Bull. "Wat betekent dat? Dat Liam Lawson definitief naast Max gaat rijden. Yuki Tsunoda wordt het niet. Hij heeft er even aan mogen ruiken met de tests. Pérez neemt dus definitief afscheid." Net zoals Joe Saward heeft Plooij dus Liam Lawson naast Max Verstappen bij Red Bull en Yuki Tsunoda met Isack Hadjar bij Visa Cash App RB.

