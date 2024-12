Lewis Hamilton heeft afscheid genomen van het Mercedes F1-team. Na zes wereldkampioenschappen te hebben gewonnen met de Duitse grootmacht als renstal en alle zeven titels met Mercedes als motorleverancier komt een speciaal tijdperk ten einde. Hamilton wenste zijn opvolger op een speciale manier geluk toe.

De Brit zal voor 2025 de overstap maken naar Ferrari en dus moest teambaas Toto Wolff opzoek naar een nieuwe coureur. Mercedes voerde gesprekken met meerdere rijders, maar uiteindelijk bleven alleen nog de namen van Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen over. De laatstgenoemde besloot echter zijn contract bij Red Bull Racing na te volgen. Dus werd Antonelli afgelopen 31 augustus, de kwalificatiedag op Monza, aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van George Russell. Hamilton vervangt Carlos Sainz bij Ferrari en de Madrileen gaat op zijn beurt naar Williams. Hij droeg op mooie wijze het stokje over aan Antonelli.

Boodschap op de wc

"Ik ging naar zijn kamer [in de fabriek van Mercedes] en aan de muur hing een lange, handgeschreven brief", begon Mercedes-teamcoördinator Stephen Lord bij de Beyond The Grid-podcast. "Het was een brief voor Kimi en hij heette hem als het ware welkom in zijn nieuwe kamer. Hij wenste hem het allerbeste toe en hij schreef hele mooie dingen over het team en hoe 'als je zorgt voor hen, dan zullen zij voor jou zorgen, omdat het zo'n geweldig team is'. Ik dacht: 'Wow, wat ontzettend aardig'. En we hebben het zelfs in laten lijsten en het hangt nu in de kamer, dus daar blijft het voor altijd. Daarna ging ik naar de badkamer om zeker te weten dat hij alles had meegenomen. Ik liep de badkamer in en naast het toilet boven de wc-rolhouder stond 'Lewis was hier' geschreven met een grote smiley en ik dacht: 'Oké, dat is wel lachen'. Maar het was vooral de brief aan Kimi die speciaal was."

