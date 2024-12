Peter Windsor heeft uitgehaald naar George Russell na zijn openbare ruzie met Max Verstappen. Volgens de Brit moet zijn landgenoot eerst wat meer naar zichzelf kijken dan naar wat Verstappen allemaal zegt.

In gesprek met Cameron Cc op YouTube gaat Windsor in op de ruzie tussen Verstappen en Russell. "Ik denk eerlijk gezegd dat al het gedoe Max geen zak uitmaakt. Wat andere coureurs over hem zeggen, daar luistert hij niet eens naar denk ik. Dat gaat echt geen effect op hem hebben hoor. Ik zou niet zeggen dat hij een pestkop is, ik zou zeggen dat hij gewoon een supersnelle coureur is. Hij is dus geen pestkop, maar hij wil gewoon altijd winnen. Hij kan heel goed inhalen, hij vecht voor elke milliseconde. Hij is dé coureur onder de coureurs. Hij wordt niet emotioneel, dus hij gaat gewoon overal voor."

Windsor heeft probleem met uitspraken Russell

Russell zou volgens Windsor eens naar zichzelf moeten kijken, met als voorbeeld de uitspraken die de Brit deed over de banden van Pirelli. "Voor mij is het grootste probleem met George dat hij openbaar gehakt maakt van Pirelli. Niemand neemt het Russell kwalijk dat hij de bandenleverancier van de Formule 1 afkraakt. Als ik Toto Wolff zou zijn, dan zou ik me er echt zorgen over maken. Je wil als team juist een goede band hebben met Pirelli, zodat je precies kan begrijpen wat ze doen. De FIA moet daar ook korter bovenop zitten. Het zou verboden moeten zijn om daarover te praten. Het is hetzelfde als wanneer jij een grote sponsor van de sport afkraakt. Een van de redenen dat George Russell in de Formule 1 rijdt, is omdat Pirelli er is!"

Wolff zou moeten ingrijpen bij Russell

Windsor vervolgt: "Je zou toch zeggen dat hij [Toto Wolff] er bovenop zit bij hem. Ook al is het een coureur die niet zo goed zijn mond kan houden, dan is er toch wel iemand die daar wat aan kan doen. Er is echt wel iemand die hem kan vertellen wat hij wel en niet moet zeggen over de belangrijke partners van de Formule 1. Ik denk wel dat het onverantwoordelijk is om dat soort dingen naar buiten te brengen. Als je kritiek hebt op elkaar, dan is dat helemaal niet erg. Toch is het verstandig om dat soort dingen achter de schermen te bespreken. Dat ben je aan elkaar verschuldigd."

