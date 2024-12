Hoe McLaren en Ferrari zich langs Verstappen en Red Bull ontwikkelden

Red Bull Racing en Max Verstappen zijn het gezicht van F1 geweest tijdens dit tijdperk in de koningsklasse, maar McLaren en Ferrari lijken in 2025 het stokje over te gaan nemen. Hoe deden de twee teams dit tijdens dit tijdperk.

Sinds 2010 zijn Red Bull, Mercedes en Red Bull de dominante teams geweest in F1 en waren ze in de periode dat ze niet dominant waren eigenlijk concurrenten van elkaar. Zeker McLaren kwam hier niet bij in de buurt, terwijl Ferrari niet veel verder kwam dan het derde team zijn achter de twee grootmachten van de afgelopen iets meer dan tien jaar. Daar is, na een aanloop in 2022 en 2023, in 2024 verandering in gekomen.

Ferrari meteen vooraan

In het nieuwe tijdperk was Ferrari eigenlijk meteen al voorin het veld te vinden. Het team had ten opzichte van het einde van 2021 enorme stappen gemaakt en was begin 2022 zelfs een grote concurrent van Verstappen en Red Bull. Er ontstond een gevecht tussen Verstappen en Charles Leclerc, die aan elkaar gewaagd waren in de beginfase van het seizoen. Vanaf de races in Europa, te beginnen met een uitvalbeurt in Spanje, bleek de voorsprong die Leclerc had opgebouwd - meer dan veertig punten - niet genoeg te zijn. Verstappen won ruim het kampioenschap en Ferrari werd uiteindelijk tweede bij de constructeurs. Toen had het ook nog eens geen concurrentie van McLaren of Mercedes. Hier kwam in 2023 gedurende het jaar verandering in. Ten eerste omdat Ferrari zelf een stap achteruit had gezet, maar ook omdat McLaren ineens aan begon te dringen.

McLaren zet in 2023 enorme stap vooruit

In 2023 was het aan McLaren om een grote stap vooruit te zetten. In 2022 moest McLaren nog genoegen nemen met P5 bij de constructeurs en ook begin 2023 zag het er niet fantastisch uit. Het was het weekend in Silverstone, een weekend waarin veel upgrades werden gebracht, waarin McLaren ineens mee ging doen om podiumplekken. Dit bleek de rest van het seizoen 2023 het geval te zijn. Achter een zeer dominant Red Bull Racing - dat kampioen werd bij zowel de coureurs met Verstappen als bij de constructeurs - streden McLaren, Mercedes en Ferrari om de rest van de plekken. Toen al begon het veld dichter in de buurt te komen van elkaar. Het grote verschil was dat Red Bull toen via Verstappen de tegenstanders eigenlijk geen kans op zeges gaf, want alleen in Singapore werd dat jaar niet gewonnen. McLaren eindigde op P4 in het kampioenschap met 302 punten, twee keer zoveel punten als in 2022.

2024 het jaar van de kleine verschillen

In 2024 was het moment dan daar. Nadat Red Bull en Verstappen nog dominant begonnen aan het seizoen, ging het bij het team vanaf de races in Europa helemaal fout. Dit zette de deur open voor de concurrentie, en vooral McLaren zat er meteen bovenop. Even had het de snelste auto, maar ook dit duurde niet lang. Ferrari begon steeds sneller te worden en meldde zich ook voorin naast McLaren en Verstappen. Het begon zelfs races te winnen, een stap die McLaren eerder in 2024 al wist te zetten.

Even later kwam ook Mercedes daar nog bij, dat gedurende het seizoen ook races won maar zo dramatisch was begonnen dat het bij de constructeurs geen uitdaging vormde voor de drie topteams. McLaren won uiteindelijk het kampioenschap door Ferrari nipt te verslaan. De dominantie van Red Bull en Verstappen - die nog wel kampioen werd - was voorbij.

2025 voor McLaren en Ferrari erop of eronder?

Het jaar 2025 kan, zeker voor Ferrari, wel eens een belangrijk jaar gaan worden. Het team heeft al tientallen jaren geen kampioenschap meer gewonnen en kijkt al jaren toe hoe Mercedes, Red Bull en in 2024 McLaren de titels wonnen. Als er een jaar is waarin hier verandering in kan komen, is het 2025. Lewis Hamilton komt het team versterken, terwijl Leclerc nog steeds aanwezig zal zijn. Met een sterk duo gaat Ferrari zich weer willen meten met McLaren om de titel bij de constructeurs en ook bij de coureurs.

Red Bull en Mercedes zullen bij de coureurs ook mee gaan doen met Verstappen en George Russell, maar van Andrea Kimi Antonelli en Liam Lawson (als we de geruchten mogen geloven) mag verwacht worden dat ze - hoe getalenteerd ze ook zijn - aanpassingstijd nodig hebben. Dit zal ook gepaard gaan met verliespunten, waardoor de teams wellicht achterop gaan raken bij McLaren en Ferrari. Voor McLaren zal 2025 minder erop of eronder zijn, aangezien het al een titel op zak heeft en in 2026 gebruik mag gaan maken van de motor van Mercedes. Er wordt verwacht dat Mercedes in dit tijdperk wel eens als winnaar uit de bus kan komen - vooral op basis van 2014 toen er ook op het gebied van motoren veel veranderde - terwijl het nog afwachten is hoe de motor van Ferrari het zal doen vanaf 2026. Kortom: mocht Ferrari weer eens een prijs willen winnen, lijkt 2025 het jaar te zijn om dat te doen.

