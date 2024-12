Red Bull-topman Helmut Marko en teambaas Christian Horner zijn het naar verluidt niet eens wat betreft Yuki Tsunoda en een zitje bij Red Bull Racing. Een definitieve beslissing, laat dan ook nog altijd op zich wachten.

Met het intreden van de winterstop wachten veel Formule 1-fans nog op één belangrijk nieuwtje: wie zit er volgend seizoen naast Max Verstappen in een Red Bull. Sergio Pérez heeft een zeer teleurstellend seizoen achter de rug, en het is een publiek geheim dat Christian Horner en Helmut Marko eerder deze week met alle grote aandeelhouders in overleg zijn gegaan, over hoe ze verder moeten gaan. Daardoor lijkt het niet zozeer de vraag of Red Bull Racing van Pérez af wil, maar of iedereen er akkoord op geeft om het contract van de Mexicaan af te kopen.

Artikel gaat verder onder video

Nog geen witte rook in het Red Bull-kamp

Mocht Pérez volgend jaar niet meer in de Red Bull zitten, lijkt de strijd om het tweede zitje te gaan tussen Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Afgelopen maandag is er een meeting geweest over de toekomst van Pérez, waarna er op dinsdag nieuws werd verwacht. Dat kwam er niet, en in plaats daarvan sijpelde er berichten naar buiten dat de Red Bull-top de beslissing een week heeft uitgesteld.

Tweestrijd Tsunoda en Lawson

En volgens Last Word on Sports heeft dat met een meningverschil te maken: "Het is geen verrassing dat Yuki Tsunoda en Liam Lawson de vooraanstaande kandidaten zijn, maar Christian Horner en Helmut Marko worden het niet eens, met name over de potentie van Tsunoda", zo leest het. Het wordt niet duidelijk wie van de twee liever Lawson dan Tsunoda in de Red Bull zit, maar Marko heeft zich de afgelopen jaren meerdere keren hard gemaakt voor de Japanner.

Gerelateerd