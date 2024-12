Daniel Ricciardo (35) vertrok na de Grand Prix van Singapore uit de Formule 1. De Australiër werd vanwege tegenvallende prestaties aan de kant gezet door het Visa Cash App RB-team. Ricciardo verdween vervolgens in de luwte, maar kan zich mogelijk weer gaan opmaken voor een comeback. Het Formule 1-team van Cadillac zou de man uit Perth bovenaan haar wensenlijstje hebben staan voor 2026.

Cadillac en General Motors hebben met de Formule 1 een principeakkoord bereikt om in 2026 toe te treden tot de grid. Hiermee zou het aantal deelnemende teams op 11 komen. Dit betekent ook dat er plek is voor twee extra coureurs. Achtvoudig Grand Prix-winnaar Ricciardo zou bovenaan het lijstje staan van het Amerikaanse merk om Cadillac een zetje in de juiste richting te geven, zo meldt het Duitse BILD. Ricciardo is met zijn leeftijd geen keuze voor de lange termijn, maar brengt wel een schat aan ervaring en kennis met zich mee. Perfect voor een beginnende renstal om op gang te kunnen komen. Ricciardo heeft ervaring met verschillende teams, auto's en werkwijzen. Daarnaast is hij onwijs populair, zeker ook in Amerika.

Ricciardo kan populariteit Cadillac in F1 vergroten

Toen Ricciardo uit zijn stoeltje werd getild door de Red Bull-leiding dit jaar, had iedereen verwacht dat dit het definitieve einde van de goedlachse coureur zou betekenen. Maar het lijkt slechts tijdelijk te zijn, als we het genormeerde BILD moeten geloven. Volgens het Duitse medium is "de Australiër de grote favoriet voor een cockpit bij het Amerikaanse raceteam" van Cadillac, zo schrijven zij. Ricciardo zou bij de Cadillac "de populariteit van het nieuwe team van nul naar honderd katapulteren." De Amerikanen hebben echter concurrentie; ook Toyota heeft namelijk interesse om Ricciardo te contracteren.

Krijgt Cadillac concurrentie van Toyota?

Toyota zou Ricciardo naar verluidt namelijk 10 miljoen dollar willen aanbieden om te racen in NASCAR in de Verenigde Staten en in V8 Supercars in zijn geboorteland Australië. Akio Toyoda, de voorzitter van Toyota Motor Corporation, zou een vergadering achter gesloten deuren hebben voorgezeten om de kwestie te bespreken. Aan opties geen gebrek dus voor Ricciardo, zo lijkt het.