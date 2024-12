Max Verstappen heeft voorafgaand aan het weekend in Abu Dhabi het heugelijke nieuws gebracht dat hij binnenkort vader wordt. De algemene gedachte in de Formule 1 is dat coureurs per definitie langzamer worden, zodra zijn vader zijn, maar Olav Mol en Frans Verschuur zijn een andere mening toebedeeld in de F1 aan Tafel-podcast.

Verstappen was al sinds 2020 'bonus papa' van Penelope. Het kind van vriendin Kelly Piquet en voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat. In die rol heeft de Limburger al veel ervaring opgedaan en in Abu Dhabi liet hij dan ook weten helemaal klaar te zijn voor het vaderschap. Toch hangt er binnen de autosport een stigma op het zijn van een vader. Zo zouden de desbetreffende coureurs langzamer worden, zodra ze hebben gezorgd voor nageslacht.

Vader zijn heeft geen invloed op snelheid

Volgens Verschuur zijn het allemaal fabeltjes: "Dat maakt niks uit. Nog geen honderdduizendste van een seconde. Ik spreek uit ervaring. Je gaat misschien nog wel harder rijden." Ook Mol vindt het niet een een-tweetje en stelt dat de echte grote coureurs geen tijdverlies zullen hebben: "Ik denk dat het bij de 'echte' niet uitmaakt." Wel verwacht hij dat Verstappen het misschien wat lastiger krijgt om van huis te gaan. "Als je het helemaal uitpelt, dan ben je een jonge coureur. Je woont in een flatje en je pakt je spullen en je gaat naar het circuit. Als je inmiddels papa bent, dan woon je in een iets groter flatje, je pakt je spullen en komt er zo'n hummeltje die zegt: 'papa, wanneer ben je weer thuis?'. En dat is wel anders. Dus ik denk dat het reizen lastiger wordt, het afscheid nemen van je relaxte plek. Ik denk wel dat je tijdens die reis nog steeds tijd hebt om je voor te bereiden op die wedstrijd, maar dat is wel het verschilletje", aldus Mol.

