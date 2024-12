Max Verstappen en George Russell hadden het zowel in Qatar als Abu Dhabi behoorlijk met elkaar aan de stok. Volgens Christijan Albers heeft de Mercedes-coureur zich op laten jutten door onder andere Lewis Hamilton.

Max Verstappen kreeg in Qatar een gridstraf van één plaats, omdat hij in de kwalificatie tijdens een opwarmronde George Russell in de weg zou hebben gezeten. De viervoudig wereldkampioen verscheen vervolgens met het stoom uit de oren voor de camera, omdat hij totaal niet gediend was van de manier waarop Russell in het kamertje van de stewards tekeer was gegaan. Volgens Verstappen trok de Mercedes-coureur werkelijk alles uit de kast om Verstappen een positie naar achteren te laten zetten en kon hij maar beter "oprotten."

Artikel gaat verder onder video

Vete Verstappen en Russell

De verbale ruzie ging vervolgens in Abu Dhabi door, waar beide heren elkaar te grazen namen in de media. Zo zei Russell dat Verstappen gedreigd zou hebben om bewust tegen hem aan te crashen in de eerste bocht en dat het personeel van Red Bull CV's rondstuurt, omdat de niet met de Limburger zouden kunnen werken. Tijdens het jaarlijkse diner van de coureurs was er voor de grap een stoel naast Verstappen vrijgehouden voor Russell, maar de Brit zou die stoel hebben opgetild en aan de andere kant van de tafel zijn gaan zitten.

'Opgejut door anderen'

"Je moet die scène ook een beetje goed uitleggen", zegt Christijan Albers in de podcast van De Telegraaf. "Die George wordt natuurlijk ook gevoed door die Lewis. En die Norris voedt hem ook. Norris doet allemaal alsof hij Verstappen... Ze zijn natuurlijk allemaal schijnheilig. Je ziet aan de manier waarop George zich uitspreekt, dat hij er door een paar gewoon is opgejut. Dat merk je gewoon, honderd procent. Lewis zegt: 'Ik heb dat ook gehad, kijk maar', en Norris natuurlijk... Norris ook."

Gerelateerd