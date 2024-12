VCARB: 'Tsunoda is klaar voor Red Bull', zeggen van niet "is een leugen"

Visa Cash App RB-teambaas Laurent Mekies heeft zich grootgemaakt voor zijn pupil Yuki Tsunoda. Mekies meent dat de Japanner niet alleen klaar is voor promotie naar Red Bull Racing, maar denkt ook dat het "een leugen" is om te zeggen van niet. Volgens de Fransman is Tsunoda in alle aspecten aanzienlijk verbeterd over de jaren heen, inclusief zijn temperament en zijn technische feedback.

Tsunoda reed op maandag voor het eerst in de RB20 op de testdag op het Yas Marina Circuit. Toch wordt er vernomen door de internationale media dat niet Tsunoda, maar Liam Lawson promotie naar Red Bull zal maken, en het stoeltje van Sergio Pérez zal innemen. Red Bull zou op maandag hebben vergaderd over de positie van Pérez en een besluit hebben genomen, maar de conclusie is nog niet bekendgemaakt in de media. De inmiddels 24-jarige Tsunoda heeft vier seizoenen in de Formule 1 achter de rug, en verschalkte Daniel Ricciardo en Lawson zowel in de kwalificatie als in het gescoorde aantal punten. De kritiek op de Japanner blijft zijn korte lontje, en de technische feedback over de auto zou niet altijd even behulpzaam zijn geweest.

Een leugen dat hij niet kan presteren in snellere auto

Mekies, voormalig technisch directeur bij Ferrari, begon in 2024 als teambaas bij VCARB, en is sinds dien erg onder de indruk geweest van Tsunoda. De Fransman snapt de kritiek op zijn coureur niet, en weet zeker dat hij ook naast Verstappen in de Red Bull erg snel zou zijn. “Het is een eerlijke vraag," zo vertelt Mekies bij The Race. "Als een coureur presteert op het snelheidsniveau waarop hij nu presteert, zou het een leugen zijn om je te verkopen dat hij niet klaar is voor snellere auto's. Dat zou een leugen zijn. Hij heeft die auto op P3 gezet in Brazilië, op P7 in Vegas op de grid. Wie ben ik om te zeggen dat hij niet klaar is voor een snellere auto? Natuurlijk is hij klaar voor een snellere auto."

Je kan niet zeggen dat hij er niet klaar voor is

Niet alleen is Tsunoda dus pijlsnel, maar volgens Mekies heeft hij zich buiten de auto flink ontwikkeld, en is hij nu een completere coureur dan ooit tevoren. “Als het gaat om wat hij heeft gedaan [buiten de] auto, ja, hij heeft ook een enorme verbetering gemaakt, zowel op het gebied van feedback als op het gebied van het beheersen van zijn emoties. Elke teamsituatie is anders, maar ik denk dat ik je niet kan zeggen 'nee, nee, ik denk niet dat hij er klaar voor is' voor de ene of de andere omgeving. Je zou kunnen zeggen dat een andere [coureur] een andere set vaardigheden heeft die net zo geschikt of goed is voor die omgeving. Maar zeker is dat beide coureurs vandaag klaar zijn voor de volgende stappen.”