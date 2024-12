De dagen van Sergio Pérez bij het team van Red Bull Racing lijken geteld en volgens de berichten zou hij op maandag te horen krijgen dat hij niet meer naast Max Verstappen zit in 2025. Aan tafel in het Race Café wordt het vermeende aanstaande vertrek van de Mexicaan behandeld.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties werden echter met het weekend slechter. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter is geworden. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. De races daarna zagen we niet veel beterschap en ook in Abu Dhabi was het allemaal weer niet al te best wat Pérez liet zien. Tot overmaat van ramp viel hij ook nog uit en hangt zijn toekomst nu aan een zijden draadje.

Groot overleg

De afgelopen week schreven diverse media zelfs dat het vonnis over Pérez al geveld is en zou hij na de race in Abu Dhabi zijn stoeltje gaan verliezen en op zondag liet Helmut Marko weten dat er topoverleg op het programma stond op maandag. De kans is groot dat Pérez op deze dag dus te horen krijgt dat hij volgend jaar geen stoeltje in de koningsklasse meer heeft. "Het is echt een beetje treurig. Als je kijkt naar wat hij wél gepresteerd heeft. Hij heeft gewonnen in een Racing Point in een mindere auto, Max geholpen om te winnen en hij heeft pole gepakt in Monaco", stelt Renger van der Zande.

Loyaliteit Pérez

Volgens Jack Plooij is één van die dingen juist de reden waarom het zolang heeft geduurd tot men afscheid wilde nemen van Pérez: "Zijn loyaliteit, wat hij voor Max heeft gedaan in 2021, heeft hem nog een hele tijd kunnen volhouden bij het team. Want anders was het allang eerder kapot gegaan." Olav Mol besluit ten slotte met een opmerking van Pérez eerder dit weekend, die volgens hem duidelijk maakte dat Pérez niet meer in de Red Bull hoort: "Hij heeft vrijdag een uitspraak gedaan waarvan ik dacht: 'what the fuck'. Ik snap niet dat Red Bull niet harder zijn best gedaan heeft om constructeurskampioen te worden. Pérez heeft dat zelf gezegd!"

