Hamilton glundert na inhalen Russell: "Het was nu of nooit"

Lewis Hamilton wist in zijn 246e en laatste Grand Prix voor Mercedes vanaf de zestiende startplaats nog als vierde te eindigen, nadat hij teamgenoot George Russell in de laatste ronde nog wist te verschalken. Hamilton was erg tevreden om zijn tijd bij Mercedes, de meest succesvolle combinatie in de geschiedenis van de Formule 1, zo op een positieve manier af te sluiten.

Hamilton verkeerde, op een goed resultaat in Las Vegas na, in slechte vorm, zo gaf hij ook zelf toe. In de kwalificatie liet de zevenvoudig wereldkampioen vaak tijd liggen, en ook op zaterdag in Abu Dhabi ging het mis - alhoewel niet door zijn eigen schuld. Kevin Magnussen moest uitwijken voor de Mercedes, die bezig was aan zijn snelle ronde, en ging over de binnenkant van bocht veertien heen, waar een paaltje staat - of, beter gezegd, stond. Dit paaltje kwam onder de W15 van Hamilton, en zo ging zijn snelle ronde naar de haaien, hetgeen betekende dat hij in Q1 al was uitgeschakeld. Toch wist de 39-jarige veteraan zich te herpakken in de race, en stoomde hij door tot de vierde plek op de eindstreep.

Het vergde perfectie om Russell in te halen

Hamilton en Russell stonden, opmerkelijk genoeg, exact gelijk qua punten in de drie seizoenen dat ze teamgenoten zijn geweest. Dit betekende dat de coureur die in Abu Dhabi zou winnen, het onderlinge duel als winnaar zou afsluiten. Ondanks dat hij tien plaatsen achter zijn landgenoot startte, werd dit Hamilton. "Hij [Russell] reed geweldig en startte natuurlijk veel verder vooraan dan ik, dus het was moeilijk om die 14 seconden te pakken, hij reed goede ronden. Dus het vergde perfectie, ik moest echt de beste ronden neerzetten die ik kon rijden, net als in Vegas, toen ik een bepaalde tijd de achterstand wegwerkte en daarna stopte, dus ik probeerde ervoor te zorgen dat ik steeds stukjes van dat gat afsnoepte.

Het is nu of nooit

De inhaalactie was in de tweede helft van ronde 58, de laatste ronde van het seizoen. Hamilton ging ervoor bij bocht 9, en ging buitenom langs Russell met behulp van zijn nieuwere mediumband, waardoor de jongere Mercedes-coureur genoegen moest nemen met de vijfde plaats. “Ik haalde hem pas in aan het einde van die laatste ronde en ik had zoiets van: 'Ik moet dit doen, het is nu of nooit' en dus ging ik er gewoon voor. Het is niet dat ik het vertrouwen nodig had, ik heb altijd het vertrouwen gehad, maar het is echt mooi om af te sluiten met een sterke, harde strijd en zonder fouten.”

