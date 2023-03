Lars Leeftink

Zaterdag 18 maart 2023 19:14 - Laatste update: 19:17

Sergio Pérez is blij dat hij zijn eerste rondje in Q3 goed reed, aangezien de Mexicaan tijdens zijn laatste rondje niet heel soepel ging. Pérez veroverde pole position voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, voor Charles Leclerc en Fernando Alonso.

Na afloop reageerde Pérez vooral blij op zijn eerste ronde in Q3, die volgens hem perfect was. "Het was lastig, zeker Q3. Het tweede rondje was niet fantastisch. Het eerste rondje was goed, eigenlijk foutloos. Als je zo'n rondje goed weet te rijden voel je deze auto's echt tot leven komen hier. Het maximale uit dat rondje halen was erg belangrijk. Met het probleem dat we hadden tijdens de laatste run was het belangrijk dat die eerste run goed was."

Uitvallen Verstappen

Pérez is ook opgelucht dat het bij Max Verstappen, die uitviel tijdens Q2 met aandrijvingsproblemen, niet ging om een probleem met de motor. "Het is jammer. Max is het hele weekend al sterk geweest, dus hopelijk kunnen we morgen beide auto's voorin hebben zitten. Je weet het nooit met deze auto's en hun betrouwbaarheidsproblemen. Dat kan op elk moment gebeuren."