Emotionele Hamilton bij Mercedes-afscheid: "Ik hou van jullie, echt waar"

Lewis Hamilton was emotioneel bij zijn afscheid van Mercedes na twaalf jaar dienst voor het Duitse fabrieksteam. Hamilton haalde teamgenoot George Russell in in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi om als vierde over de eindstreep te komen. Op zijn afkoelronde kon de Brit de tranen bijna niet bedwingen toen hij afscheid nam van Mercedes over de radio.

Hamilton won met Mercedes 82 Grands Prix, acht constructeurstitels en zes coureurskampioenschappen. Dit maakt het de meest succesvolle combinatie in de geschiedenis van de Formule 1. Destijds werden er veel vraagtekens geplaatst bij de transfer, gezien Hamilton bij McLaren meerdere jaren dichtbij het winnen van het kampioenschap was, terwijl Mercedes op een paar uitschieters na voornamelijk een subtopper was.

Reis naar de geschiedenisboeken

Na het eindigen van zijn 246e race voor de Zilverpijlen, en voordat hij de rode overall van Ferrari zal bekleden, nam Hamilton nog één keer afscheid van zijn collega's. “Het genoegen was aan mijn kant. Ja Bono, we droomden alleen, maar samen geloofden we. En als team hebben we dingen bereikt die (radio breekt af). Bedankt voor alle moed, de vastberadenheid, de passie, en voor het zien en steunen van mij. Wat begon als een sprong in het diepe, veranderde in een reis naar de geschiedenisboeken. We hebben alles samen gedaan en ik ben iedereen zo dankbaar. Uit de grond van mijn hart; het allerbeste. Ik hou van jullie, echt waar.”

