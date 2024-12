Voor Max Verstappen loopt de Grand Prix van Abu Dhabi nog niet helemaal volgens plan. De Nederlander kwam in de eerste bocht in botsing met Oscar Piastri en kreeg daarvoor een tijdstraf van tien seconden. De boordradio na het uitvoeren van de straf, kan echter nog een staartje krijgen.

Verstappen vertrok de race op het Yas Marina Circuit vanaf P4, naast Carlos Sainz. Het duo van McLaren had namelijk de eerste startrij te pakken, waarbij Lando Norris vanaf pole position vertrok. Nadat de startlichten uitgingen ging het echter mis bij Verstappen, die aan de binnenkant van bocht één een kans zag bij Piastri. Die ruimte was er echter niet, want het duo kwam met elkaar in aanraking, waarbij Verstappen door de stewards is bestraft.

'Stomme idioten'

Naar wie Verstappen precies wijst tijdens zijn boordradio, dat is niet helemaal bekend, maar het lijkt richting de stewards te zijn. "Kunnen we misschien om twintig seconden vragen? Stomme idioten", zo vertelt de Nederlander aan engineer Gianpiero Lambiase. De FIA heeft nog niet op de opmerking gereageerd, maar gezien de focus op het schelden van de internationale autosportbond, zou er nog een extra straf kunnen volgen.

