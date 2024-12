Charles Leclerc begon aan de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, wetende dat hij een gridstraf zou krijgen. De Ferrari-coureur had echter dubbel pech in de sessie die de startopstelling bepaalde. Door een klein foutje moet hij de race namelijk vanaf de allerlaatste positie aanvangen.

Ferrari kwam op het Yas Marina Circuit aan met een achterstand van 21 punten op McLaren in het constructeurskampioenschap, maar het zit de Scuderia tot nu toe niet mee. Leclerc miste een deel van de eerste vrije training, omdat de batterij het in de pit box al had begeven. Aangezien hij een nieuwe heeft moeten gebruiken, krijgt hij een gridstraf van 10 plekken. Hij hoopte zich in ieder geval nog goed te kwalificeren, maar dat plan viel in Q2 in duigen. Leclerc klokte de snelste rondetijd, maar die werd afgepakt vanwege het overschrijden van de track limits in de eerste bocht. Hij werd geklasseerd als veertiende. Ploegmaat Carlos Sainz moest zijn meerdere erkennen in de McLarens en eindigde de kwalificatie als derde.

Wonderen

"Ik geloof in wonderen", begon Leclerc tegenover de aanwezige media in Abu Dhabi. "Soms maakt het onze leven ontzettend moeilijk, dat is een ding dat zeker is. Met de gridstraf van 10 plekken ging het sowieso lastig worden, maar ik zie nu een mogelijkheid om iets heel speciaals te kunnen doen, en ik ga mijn best ervoor doen. En ik geloof tot de allerlaatste ronde dat alles nog kan gebeuren."

Bandenslijtage

"Onze racepace was prima, maar McLaren lijkt veel sterker te zijn", vervolgde de Monegask. "Maar goed, we hebben best veel aan de auto veranderd na de derde vrije training, en ik denk dat we de goede kant op zijn gegaan. Daar komt nog bij dat de bandenslijtage bij ons beter is dan bij anderen. Dus ik verwacht dat er alsnog goed voor staan morgen."

