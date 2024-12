Waar het Formule 1-wereldkampioenschap dit weekend eindigt in Abu Dhabi, begon het Formule E-wereldkampioenschap dit weekend juist in Brazilië. Mitch Evans zorgde voor een unicum door van de allerlaatste naar de allereerste plek te rijden in de São Paulo E-Prix. Nyck de Vries scoorde punten, terwijl Robin Frijns pech had.

De Formule E is de raceklasse met elektrische wagens en ving vandaag haar elfde seizoen ooit aan. De 22 deelnemers maken allemaal gebruik van de Gen3 Evo-bolide met gloednieuwe vierwielaandrijving. Regerend kampioen Pascal Wehrlein is bij Porsche gebleven en sleepte de pole position binnen op het Braziliaanse stratencircuit. Hij verloor echter direct de leiding aan de Nissan van Oliver Rowland. Wie überhaupt niet startte, was Frijns. De Jaguar-powertrain in zijn Envision-wagen gaf op de grid al de geest. Nico Müller en Jake Hughes crashten in de tweede ronde en zorgden voor de safety car.

Twee rode vlaggen

Rowland reed bij de groene vlaggen weg van iedereen en halverwege de wedstrijd had hij een voorsprong van twee en een halve seconde. Daarachter werd er fel gevochten. De Vries was als 21e begonnen in zijn Mahindra, maar lag dankzij de Attack Mode op een gegeven moment derde achter Nick Cassidy. In ronde 21 van 31 werd er met de rode vlag gezwaaid. De Andretti van Jake Dennis viel stil en was geladen. Het compleet stilleggen van de race is dan de standaardprocedure.

Bij de staande herstart kwam Rowland opnieuw goed weg en hij leek op jacht naar een dominante overwinning, totdat de Brit een drive-through penalty kreeg voor overmatig gebruik van het elektrisch vermogen. Mitch Evans, die naast De Vries vanaf de achterste startrij was begonnen, nam de leiding over in zijn Jaguar en ontsnapte aan de chaos die zich direct achter hem afspeelde. Cassidy raakte Günther in de krappe chicane en lanceerde vervolgens Wehrlein de hekken in. De Porsche vloog over de kop en het zorgde voor de tweede rode vlag.

Evans bezweek na de tweede herstart niet onder de druk van Da Costa en sleepte de overwinning binnen. Taylor Barnard verdiende zijn eerste Formule E-podium door McLaren-teamgenoot Sam Bird achter zich te houden. Edo Mortara completeerde de top vijf voor Norman Nato, De Vries, Sébastien Buemi, Dan Ticktum en Jean-Éric Vergne.

A huge crash for our reigning world champion Pascal Wehrlein as he came together with Nick Cassidy



Pascal reported he was okay and was out of the car shortly after 🙌#SaoPauloEPrix pic.twitter.com/i2kCk2Gqvy — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

