De ruzie tussen Max Verstappen en George Russell is natuurlijk één van de meest besproken onderwerpen van dit weekend en na de kwalificatie gaat het opnieuw over het akkefietje. Verstappen krijgt de vraag of het bijgelegd is tussen hem en de Brit en heeft een duidelijk antwoord.

Het raceweekend in Qatar leek ervoor zorgen dat Verstappen en Russell hun relatie een flinke deuk heeft opgelopen. Het had allemaal te maken met wat er op zaterdag gebeurde in het Midden-Oosten. Verstappen pakte weliswaar vrij onverwacht de pole position, lang kon hij daar niet van genieten. Hij kreeg een vrij controversiële gridstraf van één plek aan zijn broek. Het gebeurde na een moment met Russell, die snel richting Verstappen reed in een langzame ronde en vervolgens claimde in de weg gereden te worden door de viervoudig wereldkampioen. Vervolgens ging dat in het kamertje van de stewards nog even door. Verstappen sloeg zondag terug door hem meteen op de baan in te halen en de zege te pakken.

Forse uitspraken

Vervolgens ging het kibbelen in Abu Dhabi nog een flinke stap verder. Verstappen noemde Russell bijvoorbeeld een 'matennaaier', terwijl de Brit op zijn beurt weer Verstappen een 'pestkop' noemde. Bovendien haalde de Mercedes-rijder verschillende oude koeien uit de sloot. Zo kwam hij terug op Abu Dhabi 2021 en zei hij dat het allemaal heel anders gelopen was als Verstappen destijds de titel op identieke wijze aan Lewis Hamilton had verloren als andersom gebeurd was. Volgens Russell was wedstrijdleider Michael Masi in dat geval zijn leven niet zeker geweest. Heftige uitspraken dus. Zelfs bij het jaarlijkse etentje met alle coureurs in Abu Dhabi weigerde Russell om op het vrijgehouden stoeltje naast Verstappen te gaan zitten.

Ruzie bijgelegd?

Vervolgens leek op een zaterdag online geplaatste foto van de Grand Prix Drivers' Association het allemaal weer een stuk beter te gaan, daar het tweetal in het midden naast elkaar poseerde. Toch lijkt er van een daadwerkelijke verzoening nog niet echt sprake. Journalist Alex Cooper vroeg Verstappen na de kwalificatie of de ruzie inmiddels is bijgelegd: "Nou, ik heb eigenlijk niet echt tegen hem gepraat. Maar eerlijk gezegd wil ik er ook helemaal niet meer over praten, want het is allemaal niet echt van belang meer. Alles is wel gezegd inmiddels. Echt, ik ben gewoon toe aan een pauze", zo besluit hij duidelijk.

